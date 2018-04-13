В Сети встревожены
исчезновением телеведущего Бориса Корчевникова. Поклонники переживают за здоровье
любимого артиста.
В Сети встревожены
исчезновением телеведущего Бориса Корчевникова. Поклонники переживают за здоровье
любимого артиста.
Бориса Корчевникова
нельзя назвать лентяем. Он руководит православным каналом, ведет телевизионный
проект, участвует в международных конференциях и благотворительных акциях.
Интересными моментами своей
насыщенной жизни он всегда делится в Instagram. Поклонники привыкли получать ежедневный
отчет о каждом шаге любимца и внимать его мнению по тому или иному вопросу.
Но, вот уже несколько дней
в микроблоге ведущего нет ни одной публикации. Избалованные фолловеры тут же забили
тревогу: "Три дня уже нет сообщений от тебя, Борян, куда пропал? Со всеми
слухами про твои заболевания смертельные – очень переживаю".
Фанаты актера уже
давно обратили внимание на уставший вид Бориса, под
глазами – большие темные круги и нездоровый цвет лица. Поклонницы решили, что
телеведущий слишком много работает и не бережет себя.
"Борис, плохо
выглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше!
Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья,
Вам,Борис... выглядите очень уставшим", – писали встревоженные барышни. Обеспокоенный
фанатов можно понять, ведь в прессе очень часто мелькают материалы о том или
ином недуге Корчевникова.
В Сети сообщалось, что недавно у певца
обнаружили проблемы со зрением, а в 2015 году Борис перенес операцию по
удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая
затронула слуховой нерв. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничто не
угрожает, фанатки очень переживают за кумира.