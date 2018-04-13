В Сети встревожены исчезновением телеведущего Бориса Корчевникова. Поклонники переживают за здоровье любимого артиста.

В Сети встревоженыисчезновением телеведущего Бориса Корчевникова. Поклонники переживают за здоровьелюбимого артиста.Бориса Корчевникованельзя назвать лентяем. Он руководит православным каналом, ведет телевизионныйпроект, участвует в международных конференциях и благотворительных акциях.Интересными моментами своейнасыщенной жизни он всегда делится в Instagram. Поклонники привыкли получать ежедневныйотчет о каждом шаге любимца и внимать его мнению по тому или иному вопросу.Но, вот уже несколько днейв микроблоге ведущего нет ни одной публикации. Избалованные фолловеры тут же забилитревогу: "Три дня уже нет сообщений от тебя, Борян, куда пропал? Со всемислухами про твои заболевания смертельные – очень переживаю".Фанаты актера ужедавно обратили внимание на уставший вид Бориса, подглазами – большие темные круги и нездоровый цвет лица. Поклонницы решили, чтотелеведущий слишком много работает и не бережет себя."Борис, плоховыглядите! Следите за здоровьем", "Борис вы выглядите так уставше!Вам бы съездить отдохнуть хотя бы на недельку", "Здоровья,Вам,Борис... выглядите очень уставшим", – писали встревоженные барышни. Обеспокоенныйфанатов можно понять, ведь в прессе очень часто мелькают материалы о том илиином недуге Корчевникова.В Сети сообщалось, что недавно у певцаобнаружили проблемы со зрением, а в 2015 году Борис перенес операцию поудалению доброкачественной опухоли головного мозга, котораязатронула слуховой нерв. Несмотря на то, что, сейчас жизни актера ничто неугрожает, фанатки очень переживают за кумира.