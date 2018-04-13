15 апреля в ряде административных округов г. Москвы предусмотрены ограничения в движении автотранспорта с 06.00 часов до 16.00 часов...

15 апреля 2018 года в городе Москве будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием религиозного праздника «Красная горка». В период проведения мероприятия в ряде административных округов Москвы предусмотрены ограничения в движении автотранспорта с 06.00 часов до 16.00 часов, за исключением маршрутного транспорта:ЗАО: улица Рузская от улицы Покрышкина до улицы Каштоянца; Востряковское шоссе и Боровское шоссе от улицы Никулинская до улицы Озерная.САО: улица Фестивальная от Ленинградского шоссе до улицы Смольная; Новосходненское шоссе от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище; дорога на Перепечинское кладбище от д. Шемякино до входа на кладбище.СЗАО: проезд Стратонавтов от Волоколамского проезда до Тушинской площади; Пятницкое шоссе от МКАД до улицы Барышиха (организация выделенной полосы).ТиНАО: улица Адмирала Корнилова от Калужского до Киевского шоссе.ЮАО: Каширское шоссе (дублер) от улицы Шипиловская до станции метро «Домодедовская»; Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе от улицы Типографская до Щербинского кладбища.ВАО: улица Суздальская от улицы Городецкая до улицы Галины Вишневской; Проектируемый проезд № 326 от улица Салтыковская до Николо-Архангельского проезда; улица Галины Вишневской от улица Суздальской до Николо-Архангельского проезда; Николо-Архангельский проезд от улицы Салтыковская до Николо-Архангельского кладбища; улица Вешняковская от площади Амилкара Кабрала до улицы Красный Казанец.ЮЗАО: Санаторная и Тютчевская аллея; Новоясеневский тупик от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви; улица Николая Сироткина от улицы Брусилова до улицы Гагарина; 2-й Миргородский проезд; проезд от улицы Каховка до улицы Перекопская; Молодцовский проезд.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495)624-45-81