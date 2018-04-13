Алкоголя россиянам хватит, успокоил граждан Минпромторг. В ведомстве уверены: если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из США, отечественные производители быстро восполнят недостачу.

Алкоголя россиянам хватит, успокоил граждан Минпромторг. Введомстве уверены: если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков изСША, отечественные производители быстро восполнят недостачу.Россия спокойно проживет без европейского и американскогоалкоголя, уверен замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. А вот для некоторыхимпортеров крепких напитков из западных стран, по мнению замминистра, этостанет ощутимым ударом."Это достаточно большой объем импорта, особенно покрепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и противприсоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом длянекоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукциив Россию", – заявил Евтухов.Замминистра прокомментировал сообщения о мерах, которыенамерен принять парламент в ответ на недружественные действия стран западнойкоалиции. Как стало известно, Госдума подготовила законопроект,предусматривающий запрет или ограничение импорта сырья или продовольствия изСША и поддерживающих Вашингтон стран. Речь, в частности, идет об алкогольной итабачной продукции – полный перечень должно определить правительство, передает РИА Новости.Замминистра уверен, что страна выживет и на отечественномалкоголе. Евтухов признал, что не все напитки производятся в России – кпримеру, виски в стране нет. Но зато обычный крепкий алкоголь в стране оченьвысокого качества, и рынок можно закрыть без проблем, уверен чиновник.Что касается табака, то объем продаж американских илиевропейских сигарет, по данным замминистра, и без того невелик. Так что российскоепроизводство табачный рынок подлность обеспечит.