Алкоголя россиянам хватит, успокоил граждан Минпромторг. В
ведомстве уверены: если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из
США, отечественные производители быстро восполнят недостачу.
Алкоголя россиянам хватит, успокоил граждан Минпромторг. В
ведомстве уверены: если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из
США, отечественные производители быстро восполнят недостачу.
Россия спокойно проживет без европейского и американского
алкоголя, уверен замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. А вот для некоторых
импортеров крепких напитков из западных стран, по мнению замминистра, это
станет ощутимым ударом.
"Это достаточно большой объем импорта, особенно по
крепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и против
присоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом для
некоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукции
в Россию", – заявил Евтухов.
Замминистра прокомментировал сообщения о мерах, которые
намерен принять парламент в ответ на недружественные действия стран западной
коалиции. Как стало известно, Госдума подготовила законопроект,
предусматривающий запрет или ограничение импорта сырья или продовольствия из
США и поддерживающих Вашингтон стран. Речь, в частности, идет об алкогольной и
табачной продукции – полный перечень должно определить правительство, передает РИА Новости.
Замминистра уверен, что страна выживет и на отечественном
алкоголе. Евтухов признал, что не все напитки производятся в России – к
примеру, виски в стране нет. Но зато обычный крепкий алкоголь в стране очень
высокого качества, и рынок можно закрыть без проблем, уверен чиновник.
Что касается табака, то объем продаж американских или
европейских сигарет, по данным замминистра, и без того невелик. Так что российское
производство табачный рынок подлность обеспечит.