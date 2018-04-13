Обещанного три года ждут. Жители двух новостроек в Пиганово уверены, что застройщик над ними издевается. В строительство 3-этажных домов люди вложились ещё в 2015 году. За это время сроки сдачи переносились уже трижды. Сейчас собственникам приходится снимать жильё и выплачивать ипотеку за квартиры, куда их не пускают. А терпение у людей кончается. Татьяна Данилова продолжит тему.
Обещанного три года ждут. Жители двух новостроек в Пиганово уверены, что застройщик над ними издевается. В строительство 3-этажных домов люди вложились ещё в 2015 году. За это время сроки сдачи переносились уже трижды. Сейчас собственникам приходится снимать жильё и выплачивать ипотеку за квартиры, куда их не пускают. А терпение у людей кончается. Татьяна Данилова продолжит тему.
(мкр. Пиганово)
Валентина Шуваева, собственник квартиры в доме № 24: "Он сказал до Нового года выдадут ключи. Новый год будете заниматься ей. А уже и 31 марта прошло, как они присылали последний раз письмо. Вот у нас на 3 этаже квартира, как раз. Видите, он был цветной, стал белый".
Дом блёкнет и стареет. А его законные жильцы до сих пор скитаются по родственникам и съёмным квартирам. Эти две новостройки собственникам обещали сдать в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на год, потом на конец марта 2018. На стройплощадке гуляет ветер, рабочих здесь не видели с января. А заветных ключей ждут и семьи с детьми, и пенсионеры.
Татьяна Чирова, собственник квартиры в доме № 24: "Ключей нам никто не выдаёт, постоянно переносят сроки сдачи. Обещают. Но так обещания не выполняются. Мама на данный момент вынуждена снимать комнату в общежитии. Естественно, пожилой человек, переживает за всё это".
В домах нет ни электричества, ни воды, ни газа, да и отделка фасада вызывает недоумение.
Максим Ребковец, собственник квартиры в доме № 25: Это что такое, за материал?
– Я понятия не имею. Сетка и штукатурка, а под ней утеплитель. Ничего не держится. Так по всему кругу дома.
– Это какая-то новая технология?
– Наверное.
Во время съёмочного процесса к 24 дому неожиданно подъехала газель – начали выгружать шпаклёвку. Но к работе так никто и не приступил. Подъезд опять закрыли на ключ. Дольщики попытались узнать у строителей, когда эти двери для них будут открыты?
Пётр Мелин, каменщик: Сдача в июне месяце.
– А кто говорил?
– Это директор наш сказал, что чем быстрее, тем лучше.
–То есть вы стараетесь сейчас максимально?
– Да. Да, максимально, чтобы быстрее это сделать всё.
По словам жителей, до своего застройщика, гендиректора "Строй-Капитал" они дозвонится не могут. На рабочем месте Станислава Булахова мы тоже не застали. Потеряли его и в собственной бухгалтерии.
в бухгалтерии ООО ИСК "Строй-Капитал":
Он не отвечает на мои телефоны. Может быть, он на совещании. Часто бывает, что он не отвечает.
– Так на совещании он или объекте?
– Он уехал на объект. Но, может, он уехал с комиссией какой-то, поэтому не может ответить по телефону. Я ему звонила. У меня свои вопросы.
Тем временем люди, которые доверились этому застройщику вынуждены платить ежемесячную ипотеку по 18 и 20 тысяч рублей, и верить в очередные пустые обещания.
Мария Мизерова, пенсионерка: "Деньги с людей собрали, всё бросили. На курорты ездят, машины покупают, а люди плачут. На квартирах живут – плачут. Ипотеку платят. Сколько можно жить в таком аду?"
Сергей Чичканов, собственник квартиры в доме № 25: "Обращаться к Путину. Больше вариантов у нас нет. Нас в области никто не слушает. Общаться с нами никто не хочет".
В департаменте строительства нам сказали, что повлиять на ситуацию в Пиганово не могут. Это не в их компетенции. В мэрии говорят обратное.
Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "С 1 января 2018 года участие во вводе многоквартирных жилых домов принимает участие исключительно департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области".
Кто же повлияет на горе-застройщика? Собственники надеются, что дома их сдадут этим летом. Иначе, говорят люди, чтобы обратить на свою проблему внимание властей, они готовы толпой выйти на федеральную трассу.