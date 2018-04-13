Обещанного три года ждут. Жители двух новостроек в Пиганово уверены, что застройщик над ними издевается. В строительство 3-этажных домов люди вложились ещё в 2015 году. За это время сроки сдачи переносились уже трижды. Сейчас собственникам приходится снимать жильё и выплачивать ипотеку за квартиры, куда их не пускают. А терпение у людей кончается. Татьяна Данилова продолжит тему.

Обещанного три года ждут. Жители двух новостроек в Пиганово уверены, что застройщик над ними издевается. В строительство 3-этажных домов люди вложились ещё в 2015 году. За это время сроки сдачи переносились уже трижды. Сейчас собственникам приходится снимать жильё и выплачивать ипотеку за квартиры, куда их не пускают. А терпение у людей кончается. Татьяна Данилова продолжит тему.(мкр. Пиганово)Валентина Шуваева, собственник квартиры в доме № 24: "Он сказал до Нового года выдадут ключи. Новый год будете заниматься ей. А уже и 31 марта прошло, как они присылали последний раз письмо. Вот у нас на 3 этаже квартира, как раз. Видите, он был цветной, стал белый".Дом блёкнет и стареет. А его законные жильцы до сих пор скитаются по родственникам и съёмным квартирам. Эти две новостройки собственникам обещали сдать в конце 2016 года. Сначала сроки перенесли на год, потом на конец марта 2018. На стройплощадке гуляет ветер, рабочих здесь не видели с января. А заветных ключей ждут и семьи с детьми, и пенсионеры.Татьяна Чирова, собственник квартиры в доме № 24: "Ключей нам никто не выдаёт, постоянно переносят сроки сдачи. Обещают. Но так обещания не выполняются. Мама на данный момент вынуждена снимать комнату в общежитии. Естественно, пожилой человек, переживает за всё это".В домах нет ни электричества, ни воды, ни газа, да и отделка фасада вызывает недоумение.Максим Ребковец, собственник квартиры в доме № 25: Это что такое, за материал?– Я понятия не имею. Сетка и штукатурка, а под ней утеплитель. Ничего не держится. Так по всему кругу дома.– Это какая-то новая технология?– Наверное.Во время съёмочного процесса к 24 дому неожиданно подъехала газель – начали выгружать шпаклёвку. Но к работе так никто и не приступил. Подъезд опять закрыли на ключ. Дольщики попытались узнать у строителей, когда эти двери для них будут открыты?Пётр Мелин, каменщик: Сдача в июне месяце.– А кто говорил?– Это директор наш сказал, что чем быстрее, тем лучше.–То есть вы стараетесь сейчас максимально?– Да. Да, максимально, чтобы быстрее это сделать всё.По словам жителей, до своего застройщика, гендиректора "Строй-Капитал" они дозвонится не могут. На рабочем месте Станислава Булахова мы тоже не застали. Потеряли его и в собственной бухгалтерии.в бухгалтерии ООО ИСК "Строй-Капитал":Он не отвечает на мои телефоны. Может быть, он на совещании. Часто бывает, что он не отвечает.– Так на совещании он или объекте?– Он уехал на объект. Но, может, он уехал с комиссией какой-то, поэтому не может ответить по телефону. Я ему звонила. У меня свои вопросы.Тем временем люди, которые доверились этому застройщику вынуждены платить ежемесячную ипотеку по 18 и 20 тысяч рублей, и верить в очередные пустые обещания.Мария Мизерова, пенсионерка: "Деньги с людей собрали, всё бросили. На курорты ездят, машины покупают, а люди плачут. На квартирах живут – плачут. Ипотеку платят. Сколько можно жить в таком аду?"Сергей Чичканов, собственник квартиры в доме № 25: "Обращаться к Путину. Больше вариантов у нас нет. Нас в области никто не слушает. Общаться с нами никто не хочет".В департаменте строительства нам сказали, что повлиять на ситуацию в Пиганово не могут. Это не в их компетенции. В мэрии говорят обратное.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "С 1 января 2018 года участие во вводе многоквартирных жилых домов принимает участие исключительно департамент строительства и архитектуры администрации Владимирской области".Кто же повлияет на горе-застройщика? Собственники надеются, что дома их сдадут этим летом. Иначе, говорят люди, чтобы обратить на свою проблему внимание властей, они готовы толпой выйти на федеральную трассу.