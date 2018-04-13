Полицейские вручили Клавдии Петровне красочный самовар и именную открытку от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова...

90 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны – труженику тыла Ткачевой Клавдии Петровне. Поздравить юбиляршу приехали помощник начальника по работе с личным составом УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Вячеслав Трифонов, командир роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО майор полиции Александр Макаров и член Общественного совета при УВД по ЮЗАО полковник милиции в отставке Александр Нестеров.Родилась Клавдия в семье рабочих в селе Глазово Ржевского района Тверской области. С раннего возраста она знала, что такое труд. В 13-летнем возрасте, когда началась война, она наравне со взрослыми трудилась в тылу в колхозе, помогая всем чем только могла, тем, кто в эти сложные годы находился на полях сражений. Труженица тыла награждена юбилейными медалями ко Дню Победы, медалью "Ветеран труда", почетными грамотами и благодарностями.В 1946 году Клавдия Петровна переехала в Москву, а через год поступила на работу в 100-е отделение милиции, где получила звание младшего лейтенанта. С 1959 года перевелась в 134 отделение милиции и стала работать в паспортном столе.В 1982 году была назначена в ГАИ Черемушкинского РУВД на должность паспортистки по учету транспортных средств, откуда и ушла на пенсию.За чаепитием Клавдия Петровна рассказала о годах своей службы в органах внутренних дел, о своей преданности родной милиции. Именинница сердечно поблагодарила гостей за внимание и заботу, за добрые слова и поздравления.Полицейские вручили Клавдии Петровне красочный самовар и именную открытку от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова. От начальника Управления генерал-майора полиции Юрия Дёмина ей вручили букет цветов и адресник, а член Общественного совета при УВД вместе с командиром роты ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО подкрепили подарки материальной помощью.В завершении своего визита сотрудники полиции ещё раз от всей души поздравили именинницу с днём рождения и пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья её родным и близким.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56