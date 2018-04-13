Россия является драйвером освоения Арктики, где принципы устойчивого развития особенно актуальны ввиду сложных природных и социальных условий. Чтобы закрепить лидерство России, необходимо распространить принципы устойчивого развития на все виды деятельности в Арктике.

Россия является драйвером освоения Арктики, где принципы устойчивого развития особенно актуальны ввиду сложных природных и социальных условий. Чтобы закрепить лидерство России, необходимо распространить принципы устойчивого развития на все виды деятельности в Арктике. Об этом сообщил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" Борис Тарасов во время круглого стола "Экологическая ответственность госкомпаний. Наилучшие зеленые практики и кейсы" в рамках Красноярского экономического форума.Кроме того, будет создан так называемый "Полярный индекс" — рейтинг устойчивого развития компаний и территорий. Разработкой "Полярного индекса" Проектный офис развития Арктики занимается совместно с кафедрой экономики природопользования МГУ имени Ломоносова. "В центре современной модели устойчивого развития стоит человек — избегающий неосмысленного использования природной и социальной базы, максимально рационально подходящий к природопользованию, учитывающий интересы социальной справедливости, нацеленный на использование самых современных технологий", — сказал Борис Тарасов.По словам Бориса Тарасова, в "Полярном индексе" будет отражен всеобъемлющий подход к оценке усилий отдельных компаний и регионов по развитию Арктики в условиях изменяющегося климата. К примеру, таяние льдов открывает Северный морской путь. "Это хорошо для России, — утверждает он. — Но уходящая мерзлота повышает риски появления самых разных проблем – от сибирской язвы до разрушения дорог и фундаментов зданий. Четыре месяца назад в Якутии народные депутаты республики в первом чтении приняли проект закона "Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия)". Аналогичный закон готовится к внесению в Государственную Думу этой осенью. Наш индекс позволит найти баланс, который позволит принимать правильные решения с учетом меняющейся окружающей среды".Борис Тарасов также обращает внимание на то, что рейтинг будет целиком разработан в России с учетом географических, социокультурных и прочих особенностей нашей страны. Россия должна "оценивать сама себя", а не опираться только на международные рейтинги. "Необоснованно закрыв на основании международных оценок местные производства, страна будет вынуждена импортировать утраченные товары – такие примеры есть у наших соседей", — считает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики "ПОРА".В то же время результаты "Полярного индекса" будут полезны компаниям, местным властям, общественным инициативам при поиске новых подходов к хозяйственной деятельности, чтобы максимально учесть потенциальное воздействие на экологию, местные сообщества, инфраструктуру, убежден Борис Тарасов.