Два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет попытался пронести в столичный аэропорт Домодедово блогер Ба-бах и его приятель, причем своей целью молодые люди ставили вовсе не проверить систему безопасности воздушной гавани, а просто снять шутливое видео.

Два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет попытался пронести в столичный аэропорт Домодедово блогер Ба-бах и его приятель, причем своей целью молодые люди ставили вовсе не проверить систему безопасности воздушной гавани, а просто снять шутливое видео, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк."Хотел снять видеоролик и выложить к себе на канал. Я не знал, что такая реакция будет", — признался на допросе 22-летний шутник.По собственному признанию, прежде ему доводилось снимать и выкладывать только розыгрыши людей, в Домодедове он попытался выйти на новый для себя уровень. На помощь он позвал приятеля, который и вел запись. Товарищи за день до визита в аэропорт приобрели два муляжа гранаты и пневматический пистолет, с которыми Ба-бах и попытался пройти досмотр на входе в воздушную гавань.Блогер удалось достичь поставленной цели — посмотреть на реакцию пассажиров, сотрудников авиационной безопасности и полиции, причем сделать это, что называется, изнутри. По его версии, после досмотра и обнаружения муляжей его должны были "просто отпустить", но на деле вышло иначе — молодых людей доставили сначала в отделение полиции, а потом в суд, откуда они на 10 суток отправились в камеру "за нарушение требований в области транспортной безопасности"."Не ожидали такого", — признался на допросе Ба-бах, очевидно, и не подозревавший, что ему могла грозить не административная, а уголовная ответственность.