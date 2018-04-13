Певец стал участником большого весеннего концерта Звезды русского радио. А за кулисами с ним встретился корреспондент Dni.Ru.

Певец стал участником большого весеннего концерта "Звезды русского радио". А за кулисами с ним встретился корреспондент Dni.Ru.В воскресенье, 15 апреля, Народная артистка СССР Алла Пугачева отмечает 69-й день рождения. На протяжении десяти лет певица была фактической тещей для Владимира Преснякова-младшего, хотя с ее дочерью Кристиной Орбакайте в официальном браке тот не состоял. Но даже после того, как союз Преснякова с дочерью Примадонны себя исчерпал, всем членам этой удивительной творческой семьи удалось сохранить теплые, добрые, родственные отношения."Аллуся – гений, – уверяет певец. – Для меня она не просто теща, а женщина, равной которой нет. Нет ей примеров, не ей аналогов, нет ей равных. Это явление, которое будет нас долго согревать и радовать. И чем дальше проходит времени, тем она становится по отношению ко мне мягче, внимательнее. В мой день рождения она мне позвонила с неизвестного странного номера раз пятнадцать. А я не отвечаю на звонки с телефонов, которых нет в списке контактов. Но она все-таки смогла меня вызвонить. "Аллочка, господи, это ты!", – закричал я в трубку, радуясь, как ребенок. А она мне в ответ: "Я не могу к тебе приехать, на кое-что передам". Я помню и другой случай: когда мне было плохо, Аллуся приехала и сидела со мной два дня. Она сделал для меня по жизни очень много!"При этом интересно, что в легендарном подмосковном замке в деревне Грязь у главной певицы страны и ее молодого мужа Максима Галкина Пресняков-младший никогда не был. "Она меня когда-то приглашала, просто не было возможности поехать, – признался певец. – А потом меня уж и не звали особо".