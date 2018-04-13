Возгорание произошло утром в пятницу, 13 апреля

При пожаре в приюте «Валента» во Владимире погибли животные.Как сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание произошло рано утром в пятницу, 13 апреля, около 6.48. К 9 часам пожар удалось потушить. На месте происшествия работали 20 человек личного состава. Волонтеры смогли вытащить из огня практически всех животных. В результате погибли две собаки.Сейчас спасатели будут выяснять причины пожара. Некоторых животных взяли на передержку. Других приют будет устраивать собственными силами.