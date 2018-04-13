Валента сгорела. В пятницу утром в приюте для животных произошёл пожар. Сначала вспыхнули вольеры, в которых находились животные, затем кровля. С огнём спасатели боролись почти два часа. В результате пожара люди не пострадали, а вот собаки погибли. Подробнее о случившемся расскажем прямо сейчас.

Валента сгорела. В пятницу утром в приюте для животных произошёл пожар. Сначала вспыхнули вольеры, в которых находились животные, затем кровля. С огнём спасатели боролись почти два часа. В результате пожара люди не пострадали, а вот собаки погибли. Подробнее о случившемся расскажем прямо сейчас.Вспыхнула Валента сегодня в седьмом часу утра. Первыми прибыли на место тушения огнеборцы "Точмаша". Через пару минут подъехали автоцистерны МЧС. В ликвидации огня было задействовано 7 единиц техники и 20 человек. Брандмейстеры одновременно боролись с пламенем и выносили животных из горящего здания.Роман Качалов, ВРИО начальника 1-го отряда регионального МЧС: "Пожарные подразделения сразу же отсекали огонь и приступали к эвакуации животных. Всего было более ста животных: 30 кошек, 2 собаки спасены были, енот, три голубя и 5 шиншилл".Тем не менее, двух собак спасти не смогли. Они были после ДТП. Одна - вообще не могла ходить; другая передвигалась с трудом. Новость о пожаре в приюте моментально разлетелась по социальным сетям. На помощь сотрудникам стали прибывать волонтёры, разгребать последствия пожара.Илья, волонтёр: "Я даже булку не доел, поехал. Сейчас план действий такой, вот это всё расчищаем по максимуму, чтобы потом собак вот здесь заново разместить".Теперь животным придётся потесниться. Сотрудники приюта и волонтёры уже поместили собак в другой вольер. Поменяли место дислокации и кошки. Часть четвероногих с улицы пришлось забрать в помещение.- Их перенесли, да?- Да, перенесли. Они были на улице, а потом их сюда принесли. На улице будки будут, наверное, разносить.Нелегко теперь и самим сотрудникам приюта. Он после ЧП в прямом смысле слова остался без крыши. Кровля выгорела на площади 300 квадратных метров.Валентина Сокова, руководитель центра животных Валента: "Я сейчас пока в шоке таком, потому что мы без крыши. Сейчас обращаться к администрации будем. К городской, областной, к жителям, бизнесу - помочь восстановить кровлю в здании".Что стало причиной пожара выясниться в ходе следствия. Однако руководитель приюта уже сейчас предполагает, что пожар носит криминальный оттенок. Просто так вспыхнуть ни вольеры, ни здание не могли.Валентина Сокова, руководитель центра животных Валента: Проводку делали зимой специально, всё поменяли на приюте. Она в обмётке, в оболочке, всё как положено, никаких нарушений там не было. Загорелось с уличных вольеров.- Вероятней всего считаете, что поджог?- Я считаю, что поджог. Кто-то видел детей на крыше, но пока не знаю, поузнаю ещё у соседей вечером.В прошлом году "Валента" получила от миллионера Александра Рослякова 1 миллион рублей. Бизнесмен, под видом человека без определённого места жительства, поработал в приюте. Увидел, в каких непростых условиях живут кошки и собаки. И дал денег. На этот миллион в учреждении сделали ремонт, поставили забор, оборудовали вольеры, закупили средства по уходу за животными. По сути всё, что было сделано на эти деньги, теперь сгорело. В приюте ждут неравнодушных владимирцев и надеются на их помощь. После пожара "Валента" нуждается в подстилках, тёплых вещах, корме для животных. Нужны также цепи, ошейники, средства для уборки мусора. Не откажутся в приюте и от финансовой поддержки по реквизитам:Елена Евгеньевна Б.Тел: +7 (905)-616-37-77Карта Сбербанка: 4276 1000 1206 4934