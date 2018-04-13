Вооруженный ножом преступник в Красноярске столкнулся с ожесточенным сопротивлением жертвы. Хрупкая
продавщица спасла магазин от разграбления.
Вооруженный ножом преступник в Красноярске столкнулся с ожесточенным сопротивлением жертвы. Хрупкая
продавщица спасла магазин от разграбления.
Жителю Красноярска, решившему ограбить магазин по продаже
пластиковых окон, не повезло. Он никак не ожидал, что менеджер не испугается
ножа и даже вступит с ним в схватку. Девушка схватила мужчину и поволокла его к
двери, попутно вырвав из рук грабителя нож.
Преступник не желал так легко сдаваться, ему удалось
повалить девушку на пол. Положение спас случайный посетитель – заметив через
витрину, что в магазине происходит что-то странное, он ворвался в помещение,
стащил насильника с девушки и скрутил его. Нападавшего доставили в полицию. Он
не может объяснить свои действия – говорит, что "попутал бес" и он
просто хотел забрать у продавщицы свой нож. А спасителя представили к награде,
передает телеканал .