Вооруженный ножом преступник в Красноярске столкнулся с ожесточенным сопротивлением жертвы. Хрупкая продавщица спасла магазин от разграбления.

Вооруженный ножом преступник в Красноярске столкнулся с ожесточенным сопротивлением жертвы. Хрупкаяпродавщица спасла магазин от разграбления.Жителю Красноярска, решившему ограбить магазин по продажепластиковых окон, не повезло. Он никак не ожидал, что менеджер не испугаетсяножа и даже вступит с ним в схватку. Девушка схватила мужчину и поволокла его кдвери, попутно вырвав из рук грабителя нож.Преступник не желал так легко сдаваться, ему удалосьповалить девушку на пол. Положение спас случайный посетитель – заметив черезвитрину, что в магазине происходит что-то странное, он ворвался в помещение,стащил насильника с девушки и скрутил его. Нападавшего доставили в полицию. Онне может объяснить свои действия – говорит, что "попутал бес" и онпросто хотел забрать у продавщицы свой нож. А спасителя представили к награде,передает телеканал .