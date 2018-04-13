Глава МЧС России Владимир Пучков вступился за начальника пожарного караула Сергея Генина, арестованного по делу о пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня.

Глава МЧС России Владимир Пучков вступился за начальника пожарного караула Сергея Генина, арестованного по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"."К сожалению, задержан начальник караула, который первый пошел в огонь. Для меня это личное, я к каждому в системе МЧС России отношусь как к своему родному. Мы наймем мощных адвокатов и поможем нашему товарищу", — пообещал министр на совещании, подчеркнув, что выступает за открытое и объективное рассмотрение всех деталей произошедшей трагедии, передает ТАСС.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. В ходе расследования трагедии начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части номер 2 Сергею Генину были предъявлены обвинения в халатности, после чего суд арестовал его на 2 месяца.По версии следствия, Генин не прислушался к словам очевидца, который указал кратчайший путь к залу кинотеатра, где были заблокированы люди, и повел спасателей в другом направлении. Следователи считают, что из-за этого не удалось спасти жизни 37 человек.В МЧС ранее заявили, что пожарный действовал в соответствии с уставом, так как получил задачу от руководителя тушения пожара провести разведку на четвертом этаже торгового центра. В пресс-службе ведомства пояснили, что руководствоваться указаниями очевидцев пожарный не может, так как в таком случае он нарушает требования Боевого устава.