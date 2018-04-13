Боевикам в Сирии приказано перейти в наступление на позиции правительственных войск после вероятного ракетного удара со стороны США и их союзников. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России в организации Василий Небензя.

Боевикам в Сирии приказано перейти в наступление на позицииправительственных войск после вероятного ракетного удара со стороны США и ихсоюзников. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России ворганизации Василий Небензя."Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным,несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьёзных побед вэтом отношении?" – обратился ке Совбезу российский дипломат. По егословам, Москва располагает сведениями, что главари группировок так называемой"умеренной оппозиции" получили приказы о "возможной силовойакции".Небензя отметил, что Соединенные Штаты сознательнораскручивают сценарий военной эскалации. По словам дипломата, такого развитиясобытий нельзя допустить, поскольку оно может привести к серьезным последствиямдля всего мира, равно как и предыдущие "демократические интервенции"в независимые государства. Слова постпреда России в ООН передает .Дипломат призвал Вашингтон и его союзников не подводить мирк опасной черте. Небензя призвал их одуматься и вернуться в правовое поле. Пословам дипломата, нужно срочно искать мирный выход из опасного положения.Ситуация вокруг арабской республики резко обострилась вминувшую субботу, когда Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке против боевиков в городеДума. Соединенные Штаты не разобрались в случившемся, но при этом анонсировалинанесение ракетных ударов по Сирии. Россия, как союзник арабской республики,оставила за собой право сбивать ракеты и их носители.Ситуация продолжает оставаться в подвешенном состоянии.Риторика США за последние пару дней заметно смягчилась, однако американцыпродолжают сколачивать ударную группировку в Восточном Средиземноморье. Запоследнее время туда прибыли ракетные эсминцы, а из порта приписки Норфлоквышел авианосец "Гарри Трумэн". Кроме того, в военной операциисобираются принять участие Франция, Великобритания и Израиль.