Боевикам в Сирии приказано перейти в наступление на позиции
правительственных войск после вероятного ракетного удара со стороны США и их
союзников. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России в
организации Василий Небензя.
Боевикам в Сирии приказано перейти в наступление на позиции
правительственных войск после вероятного ракетного удара со стороны США и их
союзников. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред России в
организации Василий Небензя.
"Кто выиграет от возможного удара по сирийским военным,
несущим основное бремя борьбы с террористами и добившимся серьёзных побед в
этом отношении?" – обратился ке Совбезу российский дипломат. По его
словам, Москва располагает сведениями, что главари группировок так называемой
"умеренной оппозиции" получили приказы о "возможной силовой
акции".
Небензя отметил, что Соединенные Штаты сознательно
раскручивают сценарий военной эскалации. По словам дипломата, такого развития
событий нельзя допустить, поскольку оно может привести к серьезным последствиям
для всего мира, равно как и предыдущие "демократические интервенции"
в независимые государства. Слова постпреда России в ООН передает .
Дипломат призвал Вашингтон и его союзников не подводить мир
к опасной черте. Небензя призвал их одуматься и вернуться в правовое поле. По
словам дипломата, нужно срочно искать мирный выход из опасного положения.
Ситуация вокруг арабской республики резко обострилась в
минувшую субботу, когда Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке против боевиков в городе
Дума. Соединенные Штаты не разобрались в случившемся, но при этом анонсировали
нанесение ракетных ударов по Сирии. Россия, как союзник арабской республики,
оставила за собой право сбивать ракеты и их носители.
Ситуация продолжает оставаться в подвешенном состоянии.
Риторика США за последние пару дней заметно смягчилась, однако американцы
продолжают сколачивать ударную группировку в Восточном Средиземноморье. За
последнее время туда прибыли ракетные эсминцы, а из порта приписки Норфлок
вышел авианосец "Гарри Трумэн". Кроме того, в военной операции
собираются принять участие Франция, Великобритания и Израиль.