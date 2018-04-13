Объявили бой рекламе. Во Владимире открыли сезон демонтажа незаконных рекламных конструкций. За этот год город избавится от 2 сотен несогласованных вывесок, баннеров и световых панно. Снимать незаконную рекламу будут по всему Владимиру: от Доброго и до Нижней Дубровы. Кто платит за демонтаж и где потом собственникам искать свои вывески? Подробности в материале Валерии Саенко.

Объявили бой рекламе. Во Владимире открыли сезон демонтажа незаконных рекламных конструкций. За этот год город избавится от 2 сотен несогласованных вывесок, баннеров и световых панно. Снимать незаконную рекламу будут по всему Владимиру: от Доброго и до Нижней Дубровы. Кто платит за демонтаж и где потом собственникам искать свои вывески? Подробности в материале Валерии Саенко.В этом здании уже и салона кухонь нет, а реклама все еще висит. Разрешение на баннер у предпринимателей закончилось еще в декабре прошлого года, но бизнесмены снимать его не торопятся. Видимо, решили, что раз переехали в другое здание, за внешний вид этого больше не отвечают. У властей другое мнение. Сегодня конструкцию демонтирует управление наружной рекламы.Никита, сотрудник монтажной бригады: "Демонтаж конструкций, баннеров в частности, не так сложен. Требуется просто автовышка и умение снять это все, демонтировать. Сложные только объемные буквы на торговых центрах. Но их не так много".На улице Тракторной история похожая. Запчасти для агротехники уже не продают много лет, а вывеска украшает весь пятиэтажный дом. Объемные буквы снимут и увезут на склад, там конструкция будет хранится месяц. Если хозяева рекламы не объявятся, её утилизируют, но на этом история не закончится.Валерия Саенко, корреспондент 6 канала: "Чиновники утверждают, даже если предприниматели съехали с торговой точки, уйти от ответственности им не удастся. Счёт за демонтаж конструкции всё равно пришлют".А это 580 рублей за каждый квадратный метр конструкции, и за аренду техники. Плюс еще штраф за размещение несогласованных вывесок: от 2,5 до 5 тысяч рублей для ИП, и до 10 тысяч для юрлиц. Узнав о штрафах, шевелиться начинают и соседи недобросовестных предпринимателей. Здесь, оказывается, вывеска тоже не согласована. Не дожидаясь предписания, магазин сам снимает наружную рекламу.- А в чём сложность была получить разрешение на вывеску?- В том, что не согласовывают то, что хочется, чтоб висело.Денис Поздняков, главный специалист городского управления наружной рекламы и информации: "Трудно сказать, какие причины у предпринимателей, основная масса, конечно, согласовывает. Уже в настоящее время все больше и больше приходят за оформлением разрешения, где-то я думаю, процентов 70 людей, которые начинают свой бизнес или открывают какие-то предприятия, они приходят за выдачей разрешения".Чтобы реклама была законной, предприниматель должен подать документы в управление наружной рекламы, там их рассматривает специальная комиссия. Вывески, кстати, регистрируют бесплатно. Главное, чтобы не портили облик города. За один день управление наружной рекламы избавилось от 30-ти незаконных рекламных объектов. Жители от обилия рекламы тоже устали.Наталья, житель г. Владимира: "Иногда читаю, но не нравится, что заполонила всё наружная реклама. Очень много лишнего, ненужного. Поэтому поменьше бы надо бы её".- Завешены все дома. Некрасиво и никому не нужно!Демонтировать незаконные рекламные конструкции мэрия будет в течение всего года. На сегодняшний день в списке на демонтаж уже 200 объектов.