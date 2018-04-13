В ближайшее время нашим соотечественникам,
возможно, придется забыть об айфонах. Дело в том, что гаджеты
от компании Apple могут запретить продавать на территории России.
В ближайшее время нашим соотечественникам,
возможно, придется забыть об айфонах. Дело в том, что гаджеты
от компании Apple могут запретить продавать на территории России.
После
заявления 11 апреля премьер-министра России Дмитрия Медведева о вероятном запрете в России
товаров американского производства в ответ на санкции, за iPhone придется ездить в Европу. Эксперты уверены, что такой
сценарий вполне реалистичен, поскольку аппарат есть, чем заменить.
По словам ведущего аналитика Mobile
Research Group Эльдара Муртазина,
айфоны не являются уникальным изделием. "Запретить
их не составляет особого труда, замена произойдет максимально
быстро – их потеснят смартфоны Samsung и Huawei", – цитирует специалиста
При
этом он добавил, что для Apple такой поворот станет ощутимым ударом, ведь
компания потеряет огромный рынок. В денежном эквивалента это около пяти миллиардов
долларов в год. Муртазин отметил, что на российском рынке ежегодно
продается около 3,3 миллиона iPhone.
Солидарен
с аналитиком и глава отраслевого информационно-аналитического агентства
TelecomDaily Денис Кусков. Он утверждает,
что исчезновение айфонов с рынка не станет проблемой. Он
объяснил, что такие гаджеты покупают довольно обеспеченные люди, ведь их цена
составляет от 60 до ста тысяч рублей. "В такой ситуации любители продукции
Apple начнут приобретать ее, например, в соседней Финляндии или других
странах Европы", – считает эксперт.
Ранее
стало известно, что компания
Apple блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались
неофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе
сотрудники сервисных центров.