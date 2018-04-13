В ближайшее время нашим соотечественникам, возможно, придется забыть об айфонах. Дело в том, что гаджеты от компании Apple могут запретить продавать на территории России.

В ближайшее время нашим соотечественникам,возможно, придется забыть об айфонах. Дело в том, что гаджетыот компании Apple могут запретить продавать на территории России.Послезаявления 11 апреля премьер-министра России Дмитрия Медведева о вероятном запрете в Россиитоваров американского производства в ответ на санкции, за iPhone придется ездить в Европу. Эксперты уверены, что такойсценарий вполне реалистичен, поскольку аппарат есть, чем заменить.По словам ведущего аналитика MobileResearch Group Эльдара Муртазина,айфоны не являются уникальным изделием. "Запретитьих не составляет особого труда, замена произойдет максимальнобыстро – их потеснят смартфоны Samsung и Huawei", – цитирует специалистаПриэтом он добавил, что для Apple такой поворот станет ощутимым ударом, ведькомпания потеряет огромный рынок. В денежном эквивалента это около пяти миллиардовдолларов в год. Муртазин отметил, что на российском рынке ежегоднопродается около 3,3 миллиона iPhone.Солидаренс аналитиком и глава отраслевого информационно-аналитического агентстваTelecomDaily Денис Кусков. Он утверждает,что исчезновение айфонов с рынка не станет проблемой. Онобъяснил, что такие гаджеты покупают довольно обеспеченные люди, ведь их ценасоставляет от 60 до ста тысяч рублей. "В такой ситуации любители продукцииApple начнут приобретать ее, например, в соседней Финляндии или другихстранах Европы", – считает эксперт.Ранеестало известно, что компанияApple блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировалисьнеофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системесотрудники сервисных центров.