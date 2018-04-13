Без ответа на американские санкции Россия в экономическом плане вернется в 1990-е годы, заявила ТАСС президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Без ответа на американские санкции Россия в экономическом плане вернется в 1990-е годы, заявила ТАСС президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.Он подчеркнул, что Россия вынуждена отвечать на начатую не ей экономическую войну, и в сложившейся ситуации есть только два выхода: согласиться на условия противника или противостоять."Наш исторический опыт учит, что, к сожалению, уступки только разжигают аппетит, и если мы уступим, то очень быстро в экономическом плане скатимся к 90-м годам. То время для наших так называемых партнеров считается идеальным", — отметил Катырин.США экономически более мощная страна, чем Россия, но и самый богатый бизнесмен не будет радоваться потере даже одного миллиона долларов, отметил глава ТПП.Он добавил, что, хотя санкции и контрсанкции не способствуют росту инвестиций, но в сферах, не затронутых ограничениями, сотрудничество с Западом, в том числе, и с американскими бизнесменами будет развиваться.Катырин также считает, что последние санкции США являются не политическим инструментом, а недобросовестной конкуренцией.