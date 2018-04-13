Пять лет российская разведка следила за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В частности, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла, читали их электронную почту.

Пять лет российская разведка следила за экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. В частности, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на советника по национальной безопасности Великобритании Марка Седвилла, читали их электронную почту.С электронной почтой Юлии Скрипаль, утверждает Марк Седвилл, эксперты ГРУ работали минимум с 2013 года. Это заявление очень удивило российского посла в Лондоне Александра Яковенко. Он выразил недоумение тем, что если это действительно так, то почему Лондон не реагировал на это прежде?"Я очень удивлен. Кстати, вы можете прочитать информацию о Скрипалях в этом документе. Он был отпущен в Москве, и после этого он прибыл в Великобританию. Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Почему ранее мы не слышали никаких жалоб от британских коллег? – спросил на пресс-конференции в Лондоне российский посол Александр Яковенко. — Мы не видели никаких знаков от британских властей, что они не удовлетворены обстоятельствами и жизнью Скрипаля в Британии и выражали сомнение в отношении шпионажа за ним".Пресс-конференцию российского посла в Лондоне в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24"."Дело Скрипаля" резко обострило отношения между Россией и Великобританией. Лондон заявил, что Скрипалей отравила Москва нервно-паралитическим агентом А234 "Новичок". При этом Россия все обвинения категорически отвергает. Россия никогда не разрабатывала, не производила и не складировала на своей территории такое вещество. При этом на все вопросы о состоянии здоровья российских граждан и методы их лечения Лондон отмалчивается. Также Британия оставила без ответа вопрос о том, производился ли "Новичок" в военной химической лаборатории Портон-Даун в 8 милях от Солсбери, где и были найдены без сознания Юлия и Сергей Скрипали.