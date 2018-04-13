В реестр запрещенной к распространению в России информации внесены сайты мессенджера Telegram web.telegram.org и t.me. Об этом официально объявил Роскомнадзор. Основание для этого - отказ разработчиков сервиса обмена моментальными сообщениями предоставить ФСБ ключи шифрования.

В реестр запрещенной к распространению в России информации внесены сайты мессенджера Telegram web.telegram.org и t.me. Об этом официально объявил Роскомнадзор. Основание для этого — отказ разработчиков сервиса обмена моментальными сообщениями предоставить ФСБ ключи шифрования. При этом разработчик системы Павел Дуров подчеркнул, что предоставить ключи для шифрования физически невозможно, поскольку их у разработчика нет.Решение о блокировке Telegram бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал искусственным, непродуманным и труднореализуемым, сообщает "Интерфакс"."К сожалению, девиз большинства российских чиновников — "запретить и не пущать"! Так было всегда. Это самый простой способ отрапортовать начальству, а проблему засунуть "под сукно", — отметил Борис Титов. — 95% пользователей моментально найдут путь обхода, а остальные 5 процентов просто поленятся. Вот и весь итог таких инициатив власти".Иск Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России удовлетворил Таганский суд Москвы.При этом в мире, отметил российский бизнес-омбудсмен, интерес к Telegram и Павлу Дурову существенно повысится. Это для его бизнеса, безусловно, хорошо, отметил Борис Титов.Кремль замену Telegram пока не нашёл, а МИД России уже стал использовать вместо него Viber. Советник президента России Герман Клименко позвал всех вернуться в ICQ.