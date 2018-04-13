Пока Дональд Трамп строчил грозные твитты в адрес России, весь мир замер в ожидании войны. На что способен американский президент, можно ли говорить о глобальном конфликте и как будут развиваться отношения наших двух стран в дальнейшем, если удастся миновать этот острый период? Dni.Ru обратились с этими вопросами к эксперту.

Пока Дональд Трамп строчил грозные твитты в адрес России, весь мир замер в ожидании войны. На что способен американский президент, можно ли говорить о глобальном конфликте и как будут развиваться отношения наших двух стран в дальнейшем, если удастся миновать этот острый период? Dni.Ru обратились с этими вопросами к эксперту."Дональд Трамп – очень сложныйчеловек, самое "адское" воплощение Близнеца, которое только возможно.Демонический тип, твердолобый, абсолютно недоговороспособный. Американская системаочень качественно сдерживает его за счет работающих институтов власти. Такойчеловек как Трамп мог бы быть "идеальным" тираном в какой-нибудь мусульманскойстране, если бы бразды правления были целиком сосредоточены в его руках", – рассказал Dni.RuПо его словам, президент США – очень дезорганизованныйчеловек, которому просто необходимы рамки. Он с самого детства не понимает "пряника",действует только "кнут". Покажи силу, и он сразу спрячется под лавку как песик,которого пнули ногой. Что, кстати, очень видно на политической арене – как толькоон показывает свое дружелюбное отношение к России, как его резко "оттягивают"назад.При этом, Дональд Трамп иВладимир Путин очень хорошо друг друга чувствуют, более того, американскийпрезидент явно очень симпатизирует нашему главе государства, считает Дмитрий Шимко. И если бы эксперт составлял классический гороскоп совместимости, то можно было бы говорить о большой любви. "Они абсолютно на одной волне. И если бы не сенат и другие структуры власти,которые тянут Трампа за "ниточки", эти два лидера прекрасно бы находили общийязык и общались", – уверен астротиполог.Трамп и Путин никогда не будутдруг другу отвратительны, даже несмотря на всю сложившуюся ситуацию. Президента Америки буквально заставляют идти противРоссии, сам бы он никогда этого не сделал. По энергетике это два очень схожихчеловека, хотя и имеют абсолютно два разных поля. Если наш президент – бюрократдо мозга костей, то Дональд не имеет никаких ограничений. Он, грубо говоря, настоящийсамодур.По цикличности гороскопов двухпрезидентов наш эксперт увидел летний эпизод переговоров. "У кого с кем – сказать сложно,так как коммуникации на высоком уровне у них могут с кем угодно. Но если все-такисопоставить их гороскопы, то я думаю, вся конфронтация между США и Россиейзаканчивается. Острая фаза обрывается к середине мая. Конечно, никакой ядернойвойны не будет, дурь спадет, и летом, в июне-июле, они, вероятно, будут договариваться", – пояснил он.А вот у самого Дональда в концелета-начале осени начинаются очень серьезные неприятности. Нельзя исключать,что ему не дадут досидеть свой срок. В американском варианте это может бытьимпичмент. Все недоброжелатели Трампа только и ждут подходящего момента, чтобысвалить его с должности. И май для американского президента – фактически испытательныймесяц. Любое его неверное движение может повлечь за собой процедуру отстранения от руководства страной.Если это случится, к осени Трампа могутвыбить из кресла, такой риск есть. А если же ему все-таки удастся миновать этот сложныйпериод, он отсидит свой срок, который и окажется для него последним.