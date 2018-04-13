Специалисты Службы безопасности Украины не смогли завершить допрос депутата Надежды Савченко на полиграфе из-за ее плохого самочувствия.

Специалисты Службы безопасности Украины не смогли завершить допрос депутата Надежды Савченко на полиграфе из-за ее плохого самочувствия."Так как постоянная тахикардия и температура держится, уже более 20 дней голодовка, поэтому сейчас этот вопрос остался открытым. Все взяли паузу. В таком состоянии допрашивать человека на полиграфе не имеет смысла. То есть процедура не завершена", — сообщила ее сестра Вера Савченко в эфире телеканала "112 Украина".Савченко лишили депутатской неприкосновенности и арестовали 23 марта по обвинению в планировании терактов в здании парламента и правительственном квартале. В знак протеста она объявила голодовку. По словам Веры Савченко, за время нахождения в СИЗО Надежда похудела уже на 15 килограммов. 12 апреля в связи с жалобами на здоровье ее оправляли на обследование в больницу.