Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жестко осадили блондинку в шоколаде.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жесткоосадили блондинку в шоколаде.В своем Instagram Павел опубликовал фото, на которомзапечатлен верхом на белом коне посреди безлюдной пустыни. Мужчина выглядитвпечатляюще: стройный, плечистый, брюнет – восторженные комментарии одинокихбарышень ливнем обрушились на микроблог миллиардера.Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Собчак.Блондинка лаконично написала Дурову: "Принц!!!!". Павел ничего не ответилКсении, за него это сделали поклонники бизнесмена, они решили, что Собчак решилапофлиртовать с Дуровым. "Черный принц на белом коне, все как надо)", "ААХАХА, АТЫ ЛОШАДЬ", "принц, да не твой!", "решила подкатить?", – не унималисьфолловеры.Добавим, что Дуров завидный жених. По разным оценкам он обладаетболе чем миллиардом долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017",молодой мужчина занимает достойное 100 место.На фоне слугов отом, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни, опасенияпоклонников кажутся не такими уж бредовыми. Тем более, что недавно скандальная блондинка оставиласупруга и сына и сбежала путешествовать в Америку, куда переехал на ПМЖ красавецмиллиардер.Но, к сожалению для Собчак, Павел Дуров, судя по геолокациипод фото, находится на другом краю Света – в Арабских Эмиратах. Видимо, телеведущейне суждено захомутать ни коня, ни миллиардера.