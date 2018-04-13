Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жестко
осадили блондинку в шоколаде.
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пост бизнесмена Павла Дурова в социальных сетях. Поклонники заподозрили неладное и жестко
осадили блондинку в шоколаде.
В своем Instagram Павел опубликовал фото, на котором
запечатлен верхом на белом коне посреди безлюдной пустыни. Мужчина выглядит
впечатляюще: стройный, плечистый, брюнет – восторженные комментарии одиноких
барышень ливнем обрушились на микроблог миллиардера.
Не осталась в стороне и известная телеведущая Ксения Собчак.
Блондинка лаконично написала Дурову: "Принц!!!!". Павел ничего не ответил
Ксении, за него это сделали поклонники бизнесмена, они решили, что Собчак решила
пофлиртовать с Дуровым. "Черный принц на белом коне, все как надо)", "ААХАХА, А
ТЫ ЛОШАДЬ", "принц, да не твой!", "решила подкатить?", – не унимались
фолловеры.
Добавим, что Дуров завидный жених. По разным оценкам он обладает
боле чем миллиардом долларов. В рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2017",
молодой мужчина занимает достойное 100 место.
На фоне слугов о
том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни, опасения
поклонников кажутся не такими уж бредовыми. Тем более, что недавно скандальная блондинка оставила
супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку, куда переехал на ПМЖ красавец
миллиардер.
Но, к сожалению для Собчак, Павел Дуров, судя по геолокации
под фото, находится на другом краю Света – в Арабских Эмиратах. Видимо, телеведущей
не суждено захомутать ни коня, ни миллиардера.