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<a href="http://33live.ru/novosti/13-04-2018-shtraf-za-tonirovku-mozhet-vyrasti-v-desyat-raz.html" target="_blank">Штраф за тонировку может вырасти в десять раз</a> - Первый заместитель председателя Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков готовит законопроект, в соответствии с которым штраф за нарушение правил тонировки автомобилей предлагается увеличить в десять раз - по мнению Лысакова, нынешняя мера наказания водителей не пугает.