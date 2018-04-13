Телеведущая Анфиса Чехова невероятно похудела. Красотка уверяет, что добилась этого благодаря ментальной перестройке.

Телеведущая Анфиса Чехова невероятно похудела. Красоткауверяет, что добилась этого благодаря ментальной перестройке.Чехова опубликовала в Instagram коллаж, состоящий из двухснимков. Она наглядно показала подписчикам, каких результатов ей удалось добитьсяза два года.Под фотографией Анфиса написала, что готова поделиться рецептом создания стройной женственной фигуры. "Первое фото было сделанодва года назад на Бали. Здесь я не в самом большом своем весе (когда я весила90 кг. предпочитала не фотографироваться в купальнике) но все же на 20 кгбольше чем сейчас", – рассказала звезда.Телеведущая поведала, что отпуск двухгодичной давностиизменил ее жизнь. Она начала заниматься йогой и усиленно работать над собой.Красотка уверила поклонниц, что ей удалось сбросить лишние килограммыпосле того, как она изменила свое мышление, поведение и начала руководить своейжизнью. "Сначала я полюбила свое тело, а затем тело, без каких либо невероятныхограничений и усилий, стало отвечать мне взаимностью! Этот путь не легкий,потому что работать над своей психологией иногда сложнее, чем качать мышцы взале, и ограничивать себя в еде. Но зато, внутренняя работа, навсегда меняет нетолько наше тело, но и качество нашей Жизни!", – сообщила Чехова.В комментариях фолловеры похвалили ее силу воли. "Анфиса КРАСАВИЦА и большая МОЛОДЕЦ! люблю ее!суперфигурка и до и после,не то,что остальные селёдки дохлые...", "Хороша и фигура идуша", "Пропорции такие женственные и тогда , и сейчас ! Шикарная девушка !",, "Огромныйтруд",. "Спасибо Вам огромное за то, что поделились опытом", -восхитились поклонники.