Не утихающий скандал вокруг семейства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля негативным образом отразился на психическом состоянии дочери перебежчика, которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Великобритании. Помимо чрезмерного внимания к персоне Юлии, ее стресс усугубили некоторые обстоятельства личной жизни.

Не утихающий скандал вокруг семейства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля негативным образом отразился на психическом состоянии дочери перебежчика, которая сейчас находится в закрытом военном госпитале в Великобритании. Помимо чрезмерного внимания к персоне Юлии, ее стресс усугубили некоторые обстоятельства личной жизни.Скрипаль очень сильно вывел из душевного равновесия информационный бум, в центре которого она оказалась, рассказали медики больницы в Солсбери. Девушке рекомендовано находиться в покое и ограничить связь с внешним миром. По словам самой россиянки, пока ей очень трудно смириться со всем, что произошло за последнее время.Более того, недавно у Юлии случилась сильнейшая истерика. Когда врачи решили, что один телефонный разговор не навредит пациентке, они разрешили ей позвонить родственникам. Получив одобрение медиков, Юлия первым делом набрала номер своего молодого человека, но тот упорно игнорировал вызовы. Это стало настоящим ударом для девушки, и у нее сдали нервы, передает "Московский комсомолец".Темвременем стало известно, что ни бойфренда Скрипаль, ни егородственников пока не допрашивали. Однако правоохранителям известно егоместонахождение и при необходимости мужчина будет доставлен в органы. Также, по некоторым данным, была допрошена подруга Сергея Скрипаля – Светлана изКалининграда. Женщина является вдовой брата покойной жены экс-разведчика ипримерно раз в год прилетала в Солсбери.Ранее сообщалось, что, со слов Виктории Скрипаль, экс– шпиона и Светлану связывали дружеские отношения. Родственники подругиСкрипаля косвенно подтвердили, что она контактировала со следствием. Такжеее родные рассказали, что у женщины два взрослых сына. Старший работает юристомв местном правительстве, а младший сначала учился в пограничной академии вПодмосковье и якобы туда его лично устраивал Сергей Скрипаль.Попоследним данным стало известноо том, что Виктория Скрипаль планирует подавать документы на визу повторно. Вэтой заявке она намерена указать срок пребывания в Великобритании – четыре дня.Также она пыталась связаться с двоюродной сестрой самостоятельно, но российскийтелефон Юлии недоступен, а звонки на британский номер, с которого звонила самаЮлия, кто-то упорно сбрасывает.Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен 4 марта в британском городе Солсбери. Великобритания считает виновной Россию.