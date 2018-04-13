Погиб водитель автомобиля Great Wall

Смертельное ДТП в Судогодском районе: столкнулись внедорожник и автобус.Как сообщают в пресс-службе УМВД по области, авария произошла днем в четверг, 12 апреля, около 17.50. На 31-километре трассы Владимир - Муром водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом.В результате скончался 59-летний водитель внедорожника. Водитель и двое пассажиров автобуса госпитализированы. Еще нескольким людям потребовалась помощь.