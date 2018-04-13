Мэр Москвы Сергей Собянин взял на воспитание бездомную собаку. Градоначальник не мог пройти мимо щенка по кличке Джоуи во время визита на фестиваль Пасхальный дар на Тверском бульваре.

Мэр Москвы Сергей Собянин взял навоспитание бездомную собаку. Градоначальник не мог пройти мимо щенка по кличке Джоуи во время визита на фестиваль"Пасхальный дар" на Тверском бульваре.Своей радостью Собянин поделился в Twitter. "Пообщался с представителямиблаготворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Онирассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Яискренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смогпройти мимо – у меня теперь новый друг", – написал мэр.По словамСобянина, бродячие животные являются одной из серьезных проблем для любогомегаполиса. Решить эту проблему можно только совместными усилиями горожан,общественных организаций и городских служб.С 7 по 15 апреля в Москве проходит пасхальныйфестиваль, а на Тверском бульваре собрались участники благотворительногопроекта "Четвероногий друг": здесь работают 10 благотворительных фондов иорганизаций, помогающих животным и их владельцам.В центре Москвы также организовали фотовыставкус участием животных из приютов и известных актеров и телеведущих. Среди нихИван Ургант, Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярскаяи Анна Чиповская.При поддержке комитета ветеринариигорода Москвы организован пункт бесплатной вакцинации животных, в котором можно получить консультацию ветеринарного врача и вакцинировать своегопитомца. Все желающие могут познакомиться с животными, которые остались безхозяев, и при желании взять их к себе домой, чтобы стать для них надежнымдругом. За последние два года в добрые руки по договорам опеки из городскихприютов передали восемь тысяч собак и свыше двух тысяч кошек.Москвапридерживается стандартов гуманного и ответственного обращения с бродячимиживотными: в столице работают 13 городских приютов для безнадзорных животных, вкоторых содержатся порядка 16 тысяч собак и свыше 700 кошек. Кроме того,имеются небольшие частные приюты, созданные благотворительными фондами.Власти также работают над онлайн-сервисом для владельцев домашних животных, который будетвключать электронную регистрацию и амбулаторные карты животных. С помощью этойсистемы можно будет записаться на прием к ветеринару, получать оповещения овакцинации, карантинных зонах, плановых прививках, а также о месте нахожденияпитомца, если он потеряется и будет обнаружен городскими службами. Планируется,что вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету егохозяина на портале mos.ru.