Мужчина похитил с территории одной из промышленных организаций города мотоцикл и шлем стоимостью 232 000 рублей.

11 апреля текущего года следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении жителя областного центра. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в ночь с 9 на 10 апреля подозреваемый незаконно проник на территорию одной из промышленных организаций города Владимира. Путем спила петель двери металлического ангара, расположенного на территории цеха, злоумышленник тайно похитил спортивный инвентарь – мотоцикл и шлем. Сумма причиненного ущерба составила 232 тысячи рублей.Прибывшая следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. В ходе комплекса розыскных мероприятий, в том числе просмотра записей с камер видеонаблюдения, расположенных на территории организации, полицейские установили личность подозреваемого - 30-летнего местного жителя.Сотрудники уголовного розыска задержали фигуранта «по горячим следам» на территории областного центра и доставили в УМВД России по городу Владимиру для дачи показаний. Молодой человек признал свою вину, пояснив, что, хорошо знал расположение цехов на территории, поскольку ранее являлся сотрудником данной организации.Похищенное транспортное средство задержанный успел реализовать, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Похищенный мотоциклетный шлем полицейские изъяли.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Расследование уголовного дела продолжается.