Злоумышленник, находясь в гардеробе одного из столичных кафе, похитил из кармана чужой куртки кошелек с денежными средствами...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД Россиипо г. Москве задержали 40-летнего жителя столицы по подозрению в краже кошелька из верхней одежды в одном из кафе», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Сотрудники полиции установили, что на улице Большая Дмитровка злоумышленник, находясь в гардеробе одного из столичных кафе, похитил из кармана чужой куртки кошелек с денежными средствами.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Тверскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ « Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве