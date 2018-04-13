Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» в течение нескольких часов разыскали пропавшую 12-летнюю девочку...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Московский» совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали пропавшую девочку и вернули ее домой.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. По словам женщины, уход дочери из дома был связан с возникшим накануне бытовым конфликтом.Сотрудниками полиции сразу же были разосланы ориентировки на пропавшего ребенка.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» совместно с представителями общественного поискового отряда в течение нескольких часов разыскали пропавшую. Девочка находилась в подъезде одного из жилых домов. Она доставлена домой и передана матери. Жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79