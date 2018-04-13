Автоинспекторы Юго-Западного административного округа и 3 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели совместную акцию на улицах столицы.
Автоинспекторы Юго-Западного административного округа и 3 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели совместную акцию на улицах столицы.
В День космонавтики на площади Гагарина сотрудники полиции провели акцию «Засветись как звездочка. Инспекторы рассказывали пешеходам, насколько важно быть заметным для автомобилиста при переходе проезжей части, а также объяснили, что именно светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках в несколько раз уменьшают вероятность дорожно-транспортных происшествий и, в отдельных ситуациях, помогают их предотвратить.
Дети и их родители с удовольствием приняли участие в беседе и поблагодарили дорожных полицейских за полученные знания в области Правил дорожного движения.
Всем участникам акции сотрудники Госавтоинспекции города Москвы вручили светоотражающие звездочки, а также полезные памятки для пешеходов.