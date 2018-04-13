Автоинспекторы Юго-Западного административного округа и 3 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели совместную акцию на улицах столицы.

Автоинспекторы Юго-Западного административного округа и 3 специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели совместную акцию на улицах столицы.В День космонавтики на площади Гагарина сотрудники полиции провели акцию «Засветись как звездочка. Инспекторы рассказывали пешеходам, насколько важно быть заметным для автомобилиста при переходе проезжей части, а также объяснили, что именно светоотражающие элементы на одежде, рюкзаках и сумках в несколько раз уменьшают вероятность дорожно-транспортных происшествий и, в отдельных ситуациях, помогают их предотвратить.Дети и их родители с удовольствием приняли участие в беседе и поблагодарили дорожных полицейских за полученные знания в области Правил дорожного движения.Всем участникам акции сотрудники Госавтоинспекции города Москвы вручили светоотражающие звездочки, а также полезные памятки для пешеходов.