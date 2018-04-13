Ближайшие выходные отлично
подходят для того, чтобы структурировать что-либо или навести порядок – в
квартире, в доме, в планах, в своих мыслях, в жизни. Если вдруг возникла
какая-то проблема или затруднение, то первое, что необходимо сделать, это
разложить все для себя по полочкам.
Ближайшие выходные отлично
подходят для того, чтобы структурировать что-либо или навести порядок – в
квартире, в доме, в планах, в своих мыслях, в жизни. Если вдруг возникла
какая-то проблема или затруднение, то первое, что необходимо сделать, это
разложить все для себя по полочкам.
"Очень вероятно, что вы или
решите затруднение, или, как минимум, переведете решение проблемы в разряд
чисто технических задач, – поясняет . – В
эти дни стоит избегать бардака во всех вопросах. Старайтесь, что бы вы ни
делали, подойти к вопросу спокойно и структурно, без бурных метаний и попыток
делать десять дел сразу. Помните, что съесть слона можно только по кусочку".
Особенно актуальным подобное
рациональное поведение будет в вопросах, касающихся каких-либо коллективов или
групп единомышленников. И не забывайте, что к порядку взывают ваши планы и
мечты. Отличной идеей будет упорядочить свои мысли на тему того, чего именно вы хотите
от жизни.
Вспомните книгу "Алиса в Стране
чудес". "Скажите, пожалуйста, куда мне идти?– спросила Алиса. А куда ты хочешь
попасть? – ответил Кот. Мне все равно... – сказала Алиса. Тогда все равно, куда
и идти", – заметил Кот". (с) Эти выходные – прекрасное время для того, чтобы
определиться, куда вы хотите попасть, а энергии дня будут вам в этом помогать.