Ближайшие выходные отлично подходят для того, чтобы структурировать что-либо или навести порядок – в квартире, в доме, в планах, в своих мыслях, в жизни. Если вдруг возникла какая-то проблема или затруднение, то первое, что необходимо сделать, это разложить все для себя по полочкам.

Ближайшие выходные отличноподходят для того, чтобы структурировать что-либо или навести порядок – вквартире, в доме, в планах, в своих мыслях, в жизни. Если вдруг возниклакакая-то проблема или затруднение, то первое, что необходимо сделать, эторазложить все для себя по полочкам."Очень вероятно, что вы илирешите затруднение, или, как минимум, переведете решение проблемы в разрядчисто технических задач, – поясняет . – Вэти дни стоит избегать бардака во всех вопросах. Старайтесь, что бы вы ниделали, подойти к вопросу спокойно и структурно, без бурных метаний и попытокделать десять дел сразу. Помните, что съесть слона можно только по кусочку".Особенно актуальным подобноерациональное поведение будет в вопросах, касающихся каких-либо коллективов илигрупп единомышленников. И не забывайте, что к порядку взывают ваши планы имечты. Отличной идеей будет упорядочить свои мысли на тему того, чего именно вы хотитеот жизни.Вспомните книгу "Алиса в Странечудес". "Скажите, пожалуйста, куда мне идти?– спросила Алиса. А куда ты хочешьпопасть? – ответил Кот. Мне все равно... – сказала Алиса. Тогда все равно, кудаи идти", – заметил Кот". (с) Эти выходные – прекрасное время для того, чтобыопределиться, куда вы хотите попасть, а энергии дня будут вам в этом помогать.