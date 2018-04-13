Химик Вил Мирзаянов, называющий себя создателем Новичка, заявил, что применение вещества при отравлении Скрипалей было бессмысленным из-за погоды в Солсбери в тот день. Он пояснил, что такое токсичное оружие не может использоваться в условиях высокой влажности.

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя создателем "Новичка", заявил, что применение вещества при отравлении Скрипалей было бессмысленным из-за погоды в Солсбери в тот день. Он пояснил, что такое токсичное оружие не может использоваться в условиях высокой влажности.В день отравления Скрипалей в Великобритании стоял туман, пояснил Мирзаянов.По его словам, применить "Новичок" в условиях влажности мог только идиот, пишет . "Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман – капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль – это была большая ошибка", – говорит он. Вероятно, именно поэтому Скрипали так быстро и пошли на поправку.Химик добавил, что чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре. Дилетант, по его мнению, этого сделать точно не мог. "Скрипали получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", – подчеркнул Мирзаянов.Ранее Организацией по запрещению химического оружия был опубликован доклад, согласно которому при покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано токсичное химическое вещество, называемое "Новичком". Авторы отчета заявляют, что отравляющее вещество имело высокую чистоту. К такому заключению они пришли исходя из того, что в субстанции практически не было никаких примесей, передает телеканал . При этом в документе уточняется, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном докладе секретариата, который является засекреченным, и доступен только членам организации.Напомним, эксперты подтвердили применение токсичного вещества при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Сведения о названии химического соединения были опубликованы в секретной части документа, доступ к которой могут получить только члены ОЗХО.По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, к настоящему моменту российские дипломаты успели ознакомиться только с краткой версией доклада Организации по запрещению химического оружия об инциденте в Солсбери.