Соединенные Штаты сохранят направленные против России санкции до тех пор, пока она не изменит свою политику в Сирии и на Украине, а также не вернет Крым в состав Незалежной. об этом в ходе конференции по вопросам безопасности в Киеве заявил замминистра обороны США Роберт Карем.

Соединенные Штаты сохранят направленные против Россиисанкции до тех пор, пока она не изменит свою политику в Сирии и на Украине, атакже не вернет Крым в состав Незалежной. об этом в ходе конференции повопросам безопасности в Киеве заявил замминистра обороны США Роберт Карем."Россия оккупировала Крым, продолжает углублять кризисна Донбассе – мы не можем воспринимать это как завершенный факт и не можеммириться с аннексией украинской территории", – сказал американскийчиновник.Карем в очередной раз посетовал на якобы невыполнениеМосквой минских соглашений, но про Киев представитель Вашингтона ничего неупомянул, хотя украинская сторона периодически нарушает режим прекращения огня."США и партнеры будут и дальше давить на Россию чтобы она выполнялаМинские соглашения", – заявил он.По словам замминистра обороны Соединенных Штатов, санкции вотношении России не будут отменены до тех пор, пока Москва не изменит своюполитику. То же касается Крыма, который в Вашингтоне продолжают считать"оккупированной территорией". "Санкции, связанные с Крымом,будут сохраняться до тех пор, пока Крым будет оставаться в аннексии России", –добавил Карем.Кроме того, он рассказал об очередном объеме финансовойпомощи Киеву – восьми миллиардах долларов, которые предназначены на"усиление безопасности". "Мы даем Украине и военное оборудование,и своих инструкторов", – сказал чиновник.Слова заммнистра обороны США прозвучали на фоне резкогообострения ситуации в Сирии. На прошлой неделе Вашингтон обвинил Дамаск вприменении химического оружия против боевиков в городе Дума. Затем президент СШАДональд Трамп вместе с союзниками по НАТО анонсировал военный удар по арабскойреспублике. Россия пообещала американцам самыми тяжелыми последствиями в случаенападения на Сирию и оставила за собой право сбивать ракеты и их носители.И тут в Вашингтоне крепко призадумались: что если русские неблефуют, и вместо привычного расстрела слабого противника с большого расстоянияамериканцев ждет немедленное возмездие? Твиты президента США Трампа сразу жестали более дружелюбными, а в Пентагоне заявили, что решение об ударе поарабской республике еще не принято, хотя еще пару дней США заявляли об этом какоб уже фактически свершившемся факте.Получается, что позиция России была самым серьезным образомвоспринята вашингтонской администрацией. А раз так, то США, пусть даже навремя, вынуждены отступить и умерить свой пыл. Для американцев, преисполненных убеждениемо собственной "исключительности" и "превосходстве",происходящее – смачный плевок в лицо, унижение, к которому они не привыкли започти 30 лет безраздельного доминирования в мире.