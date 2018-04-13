Новый большой рамный внедорожник Nissan Terra начал свое шествие по мировому автомобильному рынку, начав с Китая. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. И цены уже известны.

Новый большой рамный внедорожник Nissan Terra начал свое шествие по мировому автомобильному рынку, начав с Китая. В Поднебесной новинку предложат в шести комплектациях, но только с пятиместной компоновкой салона. И цены уже известны.