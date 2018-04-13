В настоящее время завершается подготовка конкурсной документации для размещения её на электронной торговой площадке, сообщают в департаменте по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.

Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом в Судогде начнется после определения подрядчика. В настоящее время завершается подготовка конкурсной документации для размещения её на электронной торговой площадке,сообщают в департаменте по физической культуре и спорту администрации Владимирской области.Срок строительства катка - 2018-2019 годы. Возведение спортивного объекта будет осуществляться в рамках непрограммной части государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта». Стоимость объекта составит 359,1 млн. рублей. Около 90 процентов из них – это средства федерального бюджета.Согласно проекту, общая площадь спортивного дворца составит 4440 кв.м. Кроме ледовой арены в нем будут залы фитнеса, индивидуальной силовой подготовки, общей физической подготовки, тренажерный зал, а также вспомогательные помещения: раздевалки с душевыми кабинами и санузлами, тренерские и судейские комнаты, помещения для сушки спортивной одежды и обуви, для заточки коньков, для медицинского обслуживания, методический кабинет, технические помещения, вестибюль, гардероб, буфет на 30 посадочных мест, охранно-диспетчерский пост. Основную часть сооружения займёт ледовый зал с хоккейной площадкой и трибуной для зрителей на 237 посадочных мест. Для доступа маломобильных групп населения при главном входе в здание и эвакуационном выходе предусмотрены пандусы.Пропускная способность тренировочного катка составит 137 человек в смену (из расчета 7 смен в сутки).