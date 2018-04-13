Студенты МГИМО стали свидетелями трагедии. Из окна 4 этажа на тротуар выпала девушка.

Студенты МГИМО стали свидетелями трагедии. Из окна 4 этажана тротуар выпала девушка.Очевидцы уверены, что 21-летней студентке помогли сделатьроковой шаг. Свидетели рассказали полиции, что девушка не пыталась покончить ссобой – ее выбросил в окно однокурсник.Стражи порядка на данный момент придерживаются следующейверсии: студентку МГИМО выбросил из окна ее возлюбленный после серьезной ссоры.Студенты уже распространяют фотографию ревнивца, как подозреваемого впреступлении. Девушка осталась жива. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.