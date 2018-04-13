Студенты МГИМО стали свидетелями трагедии. Из окна 4 этажа
на тротуар выпала девушка.
Студенты МГИМО стали свидетелями трагедии. Из окна 4 этажа
на тротуар выпала девушка.
Очевидцы уверены, что 21-летней студентке помогли сделать
роковой шаг. Свидетели рассказали полиции, что девушка не пыталась покончить с
собой – ее выбросил в окно однокурсник.
Стражи порядка на данный момент придерживаются следующей
версии: студентку МГИМО выбросил из окна ее возлюбленный после серьезной ссоры.
Студенты уже распространяют фотографию ревнивца, как подозреваемого в
преступлении. Девушка осталась жива. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.