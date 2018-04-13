На сайте Таганского суда Москвы, который 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, опубликовано судебное решение. В нем, в частности, говорится, что отсылка руководства компании к невозможности предоставить ключи доступа не является основанием для неисполнения закона О защите информации.

На сайте Таганского суда Москвы, который 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, опубликовано судебное решение. В нем, в частности, говорится, что отсылка руководства компании к невозможности предоставить ключи доступа не является основанием для неисполнения закона "О защите информации".В решении суда отмечается, что Telegram как организация, распространяющая информацию в Интернете и предоставляющая техническую возможность людям использовать сервисы, обязан исполнять предусмотренную законом обязанность по предоставлению информации, необходимой для декодирования сообщений, в федеральные органы исполнения власти.По мнению судьи, данных, подтверждающих невозможность исполнения компанией этих обязанностей, в материалах дела не имеется, и представители Telegram такие данные не предоставили.Telegram могут заблокировать в любое время, однако ограничение будет снято, если компания предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.