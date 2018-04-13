На территории области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 5 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 5 человек травмированы. Выявлено 4 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Собинский районПо предварительной информации, 12.04.2018г. в 11:35 в г.Собинка на улице Димитрова напротив дома 9 водитель квадроцикла Стелс, 1989 г.р., отказался от прохождения медицинского освидетельствования, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Фольксваген-Поло под управлением водителя, 1954 г.р. От удара квадроцикл отбросило на попутно двигавшийся впереди автомобиль Газ-278428 под управлением водителя, 1982 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель квадроцикла Чиканов Д.В., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ – амбулаторно; пассажир квадроцикла, 1986 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана лба, скальпированная рана левого века – амбулаторно.2. Судогодский районПо предварительной информации, 12.04.2018г. в 17:35 на 32 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля Грейт-Волл, 1959 г.р., двигаясь со стороны г.Мурома в сторону г.Владимира, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автобусом Паз-33053 под управлением водителя, 1968 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Грейт-Волл от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда кареты скорой помощи; водитель автобуса Паз-33053 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб мягких тканей лба – амбулаторно; пассажир автобуса Паз-33053, 1949 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно; пассажир автобуса Паз-33053, 1988 г.р., с диагнозом: перелом костей носа – амбулаторно.