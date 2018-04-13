Задержанная 13 апреля в аэропорту Мюнхена 76-летняя гражданка России отпущена. По данным полиции, Эльмира Асланян ожидает следующего рейса, чтобы вылететь на родину.

Задержанная 13 апреля в аэропорту Мюнхена 76-летняягражданка России отпущена. По данным полиции, Эльмира Асланян ожидаетследующего рейса, чтобы вылететь на родину.Полиция не задерживала россиянку – просто возникло нескольковопросов по поводу ее визы, заявили в отделении полиции мюнхенского аэропорта.Немецкие стражи порядка утверждают, что на паспортном контроле сотрудникамчто-то не понравилось в визе Эльмиры Асланян."Чтобы разъяснить ситуацию, мы проводили женщину в нашофис, нашли переводчиков и задали все вопросы. На разговор нам потребовалосьоколо часа. К сожалению, из-за этого женщина пропустила свой рейс, и моиколлеги забронировали ей место в другом самолете. В настоящий момент онаожидает своего рейса в аэропорту", – приводит слова представителя полиции RT.Как выяснилось, серьезных проблем с документами гражданкиРоссии полицейские не обнаружили. Вопросов к женщине, которой пришлось лишние несколькочасов дожидаться самолета, сидя в инвалидном кресле, у них не осталось.Как сообщали Dni.Ru, в одном из терминаловаэропорта в Мюнхене при попытке вылететь их Германии местные блюстители законазадержали 76-летнюю гражданку России Эльмиру Асланян. "Ее вместе с моейсестрой задержали по непонятной причине, отвезли в какую-то клетку в аэропортупосле задержания. Отобрали телефоны, разрешили только один звонок", – рассказалсын задержанной.Пенсионерку обвинили в нарушениях при оформлении шенгенскойвизы. В заявлении, которое она подавала несколько лет назад, женщина указала нету гостиницу, в которой реально проживала. Теперь ей грозит уголовноепреследование. Полицейские сообщили после беседы, что не принимают решения – апередают материалы в прокуратуру.