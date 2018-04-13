Задержанная 13 апреля в аэропорту Мюнхена 76-летняя
гражданка России отпущена. По данным полиции, Эльмира Асланян ожидает
следующего рейса, чтобы вылететь на родину.
Задержанная 13 апреля в аэропорту Мюнхена 76-летняя
гражданка России отпущена. По данным полиции, Эльмира Асланян ожидает
следующего рейса, чтобы вылететь на родину.
Полиция не задерживала россиянку – просто возникло несколько
вопросов по поводу ее визы, заявили в отделении полиции мюнхенского аэропорта.
Немецкие стражи порядка утверждают, что на паспортном контроле сотрудникам
что-то не понравилось в визе Эльмиры Асланян.
"Чтобы разъяснить ситуацию, мы проводили женщину в наш
офис, нашли переводчиков и задали все вопросы. На разговор нам потребовалось
около часа. К сожалению, из-за этого женщина пропустила свой рейс, и мои
коллеги забронировали ей место в другом самолете. В настоящий момент она
ожидает своего рейса в аэропорту", – приводит слова представителя полиции RT.
Как выяснилось, серьезных проблем с документами гражданки
России полицейские не обнаружили. Вопросов к женщине, которой пришлось лишние несколько
часов дожидаться самолета, сидя в инвалидном кресле, у них не осталось.
Как сообщали Dni.Ru, в одном из терминалов
аэропорта в Мюнхене при попытке вылететь их Германии местные блюстители закона
задержали 76-летнюю гражданку России Эльмиру Асланян. "Ее вместе с моей
сестрой задержали по непонятной причине, отвезли в какую-то клетку в аэропорту
после задержания. Отобрали телефоны, разрешили только один звонок", – рассказал
сын задержанной.
Пенсионерку обвинили в нарушениях при оформлении шенгенской
визы. В заявлении, которое она подавала несколько лет назад, женщина указала не
ту гостиницу, в которой реально проживала. Теперь ей грозит уголовное
преследование. Полицейские сообщили после беседы, что не принимают решения – а
передают материалы в прокуратуру.