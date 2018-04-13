Актриса поразила признанием. Ее пример – другим наука.

Актриса поразила признанием. Ее пример – другим наука.Юлия Такшина шесть лет состояла в браке с коллегой по цеху Григорием Антипенко, с которым познакомилась на съемках популярного телесериала "Не родись красивой". У них родились двое сыновей: Иван (27 июня 2007 г.) и Федор (3 июля 2009 г.). Но даже даже дети не сохранили семьи – актеры развелись. Казалось, что пути назад нет..."Напряжение между нами прошло, – рассказывает, вспоминая о разрыве, Юлия. – не то, чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь: да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Мы – крепость. Это уже степень какого-то родства – я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы"."Когда Григорий приходит хмурый, что-то не получается, – такое всегда чувствуется, – это всегда отражается на настроении всей семьи. А мне хочется, чтобы дети получали только положительные эмоции. Потому что речь идет о наших детях. Поэтому я всегда очень стараюсь, чем могу, помочь Грише эмоционально. То же самое и Гриша делает", – уверяет Такшина.Актриса не раз признавалась, что отпуск всегда приводит с бывшим мужем. "Я никому не позволю обидеть Гришу, и он никогда не позволит обидеть меня. Дети это ценят и учатся у нас. Иначе нельзя. Мы же мальчиков растим, мужчин будущих. Они должны видеть хороший пример"., – цитирует Такшину газета