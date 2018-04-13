Фигурист подавлен и расстроен. К такому повороту он не был готов.

Фигурист подавлен и расстроен. К такому повороту он не был готов.В шоу Первого канала "Ледниковый период. Дети" начался соревновательный этап соревнований, и сразу закипели страсти. Теперь каждый выпуск из проекта выбывают юные участники, набравшие наименьшее количество баллов. Первый же день соревнований принес немало разочарований тем, кого жюри во главе с Татьяной Тарасовой решило отправить домой.Один 9-летний участник так горько оплакивал поражение, что у ведущего Алексея Ягудина сдали нервы. Пытаясь успокоить маленького фигуриста, сгорбившегося под яркими софитами на большом и холодном ледяном поле, Алексей с трудом подбирал слова. Голос Ягудина дрожал, а в глазах стояли слезы. Ведущий был подавлен и растерян. А потом и сама расплакался. "Рома, я не буду у тебя ничего спрашивать, – обратился он к мальчику, обнимая его за плечи. – И может быть, сегодня впервые жизни не соглашусь с Татьяной Анатольевной…"Ромино горе было таким искренним, что жюри, повидавшее на своем веку всякое, дрогнуло. Татьяна Навка громко объявила: "Детки, вы на нас не обижайтесь, пожалуйста! Но мы вынуждены… Я – взрослый человек, уж сколько раз я судила соревнования… Но сегодня мы в очень тяжелой ситуации, я не знаю, что делать!"Авербух выскочил на лед и заметался между несчастным ребенком и операторами. Съемку пришлось прервать. 9-летнего фигуриста успокаивали всем миром, объясняя, что это не настоящие соревнования, это всего лишь шоу, пророчили ему большое спортивное будущее и олимпийский пьедестал. Наконец Рома успокоился, поверил, заулыбался. Все у него будет хорошо, он нам всем еще покажет на настоящей Олимпиаде – и тройной аксель, и риттбергер, и тулуп с флипом!