Боевая машина поддержки танков Терминатор официально принята на вооружение российской армии. Первую партию уже передали военным, а Уралвагонзавод запустил серийное производство БМПТ

Боевая машина поддержки танков "Терминатор" официально принята на вооружение российской армии. Первую партию уже передали военным, а "Уралвагонзавод" запустил серийное производство БМПТ, пишет агентство ТАСС со ссылкой на компанию-производителя.В конце марта стало известно, что несколько "Терминаторов" пройдут по Красной площади 9 мая. Боевые машины приехали на подмосковный полигон Алабино и участвуют в репетициях Парада Победы.БМПТ "Терминатор" – практически первая машина в своем классе. Это танк Т-90 или Т-72, с которого сняли башню со 125-миллиметровой пушкой, а вместо нее поставили оружейный блок. В нем размещены две 30-миллиметровых пушки и четыре пусковых установки противотанковых ракет "Атака-Т".Корпус танка также немного изменился. В него вмонтировали два автоматических гранатомета АГ-17Д. Соответственно, увеличился экипаж "Терминатора". Если в стандартном российском танке сидят три человека – механик-водитель, наводчик и командир, то в БМПТ к ним добавились еще два стрелка. Это особенно важно в городских боях. Так как, чем больше "глаз" ищут противника, тем выше шансы его обнаружить раньше, чем он обстреляет "Терминатора".Вес БМПТ остался примерно таким же, как и у основного боевого танка, – 48 тонн. Двигатель разгоняет машину до 60 километров в час по шоссе, а топлива хватает на 550 километров.