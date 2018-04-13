У президента Украины Петра Порошенко появился очередной повод для серьезного беспокойства. На этот раз удар нанесен откуда украинский лидер меньше всего ожидал: финансовая разведка США решила плотно заняться главой Незалежной.

У президента Украины Петра Порошенко появился очереднойповод для серьезного беспокойства. На этот раз удар нанесен откуда украинскийлидер меньше всего ожидал: финансовая разведка США решила плотно занятьсяглавой Незалежной.Эксперты не исключают, что американскийсанкционный список уже к концу года может пополниться рядом представителейукраинской власти и бизнеса. О таком варианте развития событий рассказалжурналист Александр Дубинский в эфире ток-шоу "Право и власть".Он отметил, что в настоящее время американские властипроверяют в том числе Порошенко, чей бизнес в определенной степени связан сРоссией. "Очень тяжело господину Порошенко как президенту вводить санкциипротив российского бизнеса, потому что он сам является российскимбизнесменом", – сказал он.Журналист подчеркнул, что у него есть сведения, что уже доконца 2018 года Соединенные Штаты составят новый санкционный список. Только наэтот раз его фигурантами станут представители крупного бизнеса и власти Незалежной.По словам Дубинского, в перечне окажутся те, кто является фигурантовкоррупционных сделок и попал во внимание финразведки США.Стоит отметить, что разговоры о коррупционности Порошенко наЗападе ходят уже давно. Недавно тему незаконных финансовых операций украинскоголидера затронуло немецкое издание Deutschlandfunk. Газета цитирует харьковскихактивистов, которые разоблачают схемы Порошенко, с помощью которых онзарабатывает на войне в Донбассе.Коррупция на Украине везде, заявили активисты, даже в армии.Один из последних скандалов был связан с перепродажей горюче-смазочныхматериалов. Предположительно это делалось через минобороны страны.