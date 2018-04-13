У президента Украины Петра Порошенко появился очередной
повод для серьезного беспокойства. На этот раз удар нанесен откуда украинский
лидер меньше всего ожидал: финансовая разведка США решила плотно заняться
главой Незалежной.
У президента Украины Петра Порошенко появился очередной
повод для серьезного беспокойства. На этот раз удар нанесен откуда украинский
лидер меньше всего ожидал: финансовая разведка США решила плотно заняться
главой Незалежной.
Эксперты не исключают, что американский
санкционный список уже к концу года может пополниться рядом представителей
украинской власти и бизнеса. О таком варианте развития событий рассказал
журналист Александр Дубинский в эфире ток-шоу "Право и власть".
Он отметил, что в настоящее время американские власти
проверяют в том числе Порошенко, чей бизнес в определенной степени связан с
Россией. "Очень тяжело господину Порошенко как президенту вводить санкции
против российского бизнеса, потому что он сам является российским
бизнесменом", – сказал он.
Журналист подчеркнул, что у него есть сведения, что уже до
конца 2018 года Соединенные Штаты составят новый санкционный список. Только на
этот раз его фигурантами станут представители крупного бизнеса и власти Незалежной.
По словам Дубинского, в перечне окажутся те, кто является фигурантов
коррупционных сделок и попал во внимание финразведки США.
Стоит отметить, что разговоры о коррупционности Порошенко на
Западе ходят уже давно. Недавно тему незаконных финансовых операций украинского
лидера затронуло немецкое издание Deutschlandfunk. Газета цитирует харьковских
активистов, которые разоблачают схемы Порошенко, с помощью которых он
зарабатывает на войне в Донбассе.
Коррупция на Украине везде, заявили активисты, даже в армии.
Один из последних скандалов был связан с перепродажей горюче-смазочных
материалов. Предположительно это делалось через минобороны страны.