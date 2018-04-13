Главный тренер краснодарского Локомотив-Кубань Саша Обрадович накануне второго поединка финала Кубка Европы против турецкого клуба Дарюшшафака отметил, что после поражения в первом матче в Краснодаре его подопечным необходимо восстановиться психологически.

Главный тренер краснодарского "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович накануне второго поединка финала Кубка Европы против турецкого клуба "Дарюшшафака" отметил, что после поражения в первом матче в Краснодаре его подопечным необходимо восстановиться психологически."Это большой вызов для нас, но после столь шокирующего поражения нам необходимо восстановиться психологически и вернуть игрокам необходимую физическую форму, – приводит слова специалиста "Спорт-экспресс". – В Стамбуле нужно использовать наши лучшие качества, а также избегать собственных ошибок. На них мы должны учиться. Только так мы одержим победу в Турции".Второй матч состоится 13 апреля. Напомним, что "Локомотив-Кубань" в первом матче финальной серии проиграл "Дарюшшафаке" со счетом 78:81, упустив победу в дополнительное время. Противостояние длится до двух побед и в случае, если железнодорожники победят в Стамбуле, то сравняют счет, а серия переедет в Краснодар.