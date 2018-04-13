Сообщения СМИ о скором уходе со своего поста главы Volkswagen Group Маттиаса Мюллера оказались верными: Мюллер досрочно сложил полномочия по обоюдному согласию сторон. Его место займет бывший глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, но простой сменой главы перестановки в руководстве не закончатся.
<a href="http://33live.ru/novosti/13-04-2018-u-koncerna-volkswagen-smenilsya-rukovoditel.html" target="_blank">У концерна Volkswagen сменился руководитель</a> - Сообщения СМИ о скором уходе со своего поста главы Volkswagen Group Маттиаса Мюллера оказались верными: Мюллер досрочно сложил полномочия по обоюдному согласию сторон. Его место займет бывший глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, но простой сменой главы перестановки в руководстве не закончатся.
[url=http://33live.ru/novosti/13-04-2018-u-koncerna-volkswagen-smenilsya-rukovoditel.html]У концерна Volkswagen сменился руководитель[/url] - Сообщения СМИ о скором уходе со своего поста главы Volkswagen Group Маттиаса Мюллера оказались верными: Мюллер досрочно сложил полномочия по обоюдному согласию сторон. Его место займет бывший глава бренда Volkswagen Герберт Дисс, но простой сменой главы перестановки в руководстве не закончатся.