В семье Екатерины Стриженовой ведущей радостное событие. Ее старшая дочь Анастасия родила первенца.

В семье Екатерины Стриженовой ведущей радостное событие. Ее старшая дочь Анастасия родила первенца.Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых 30-летняя Анастасия стала матерью в первый раз. Молодая женщина сообщила о радостном событии в социальных сетях. У Анастасии и ее мужа, финансиста Петра Грищенко родился очаровательный сын. Мальчик появился на свет в начале апреля. Анастасия решила назвать ребенка Петром – в честь супруга.Материал дополняется