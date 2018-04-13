Яна Поплавская обратилась к поклонникам. Популярная актриса сообщила о смерти своего любимого друга.

Яна Поплавская обратилась к поклонникам. Популярная актриса сообщила о смерти своего любимого друга.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Поплавская опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со своей любимицей – овчаркой Дусей. Однако подпись к снимку оказалась весьма печальной."Моей Дуси , нашей Дуси больше нет . Мы боролись за жизнь с ноября , нет мы не проиграли, мы выиграли 5 месяцев надежды, любви и радости в каждом дне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – объявила убитая горем Поплавская.Далее популярная актриса напомнила подписчикам историю появления в ее доме четвероногого питомца. "Моя говорящая собака, мой найденыш, 11 лет назад тебя измученную , умирающую Собачий Бог привел к нашему дому , наверное сказал, что тут живут люди , которым ты очень нужна , а они нужны тебе , мои сыновья нашли тебя и собачье ,и человеческое счастье ,и огромная радость и любовь поселились в нашем доме", – поведала артистка.Поплавская отметила бесконечную и бескорыстную любовь своей питомицы. "Где бы мы небыли , мы знали , что ты ждешь нас дома, узнаешь звук нашей Машины . Собака Улыбака , Наша Дуся всегда ждала нас за дверью дома", – сообщила Яна.После ухода собаки осталась пустота. "Дом опустел , стал гулким и пустым . Мы больше не выйдем вдвоём встречать нашего Женю, твою самую большую любовь на свете!!! Ради тебя он научился ставить капельницы , делать уколы и выхаживал тебя сутки на пролет, пока я была в командировке, а встав на ноги ты не отходила от него", – поведала Поплавская.В заключение безутешная актриса поблагодарила любимицу: "Спасибо , что ты была с нами недолгих 11 лет! Мы бы хотели быть вместе с тобой всегда! Дайте каждому ,человеку на свете ,по собаке и пусть они научат людей бескорыстной любви и радости в каждом дне!"Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на печальное известие. Фанаты выразили соболезнования Яне Поплавской и постарались утешить ее. "Дусенька...на радуге...Так больно терять любимых... знаю.... постоянная боль в душе... Яночка, дружочек, держитесь! Сил Вам и Божьей помощи!!! Я с Вами душой! ❤❤", "Не могу я, рука не поднимается поставить❤... это потеря члена семьи. Живи на радуге, Дуся!", "Соболезную Вам, Яна. К сожалению, за то счастье и радость ,которые мы получаем от общения и жизни с нашими любимыми "хвостиками", всегда приходится платить. Эта плата – боль от их потери..... Сил Вам", – высказались в комментариях пользователи Сети.