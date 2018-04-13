Специалисты Университетского колледжа Лондона провели
исследование и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что скорость движения теплого
течения Гольфстрим постоянно снижается и уже достигла рекордного минимума.
Специалисты Университетского колледжа Лондона провели
исследование и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что скорость движения теплого
течения Гольфстрим постоянно снижается и уже достигла рекордного минимума.
Течение замедлилось до самых минимальных значений за последние 16 веков. Ученые
считают, что сохранение такой тенденции может привести к плачевным последствиям.
Это вызовет очень суровые зимы в Западной Европе, ускоренный рост уровня
моря и затопление многих прибрежных территорий, передает. К таким выводам британцы
смогли прийти, проанализировав песчаные отложения на мысе Хаттерас в штате
Северная Каролина, США. Это место выбрано неслучайно, потому что именно рядом с
ним происходит столкновения теплого Гольфстрима и холодного Лабрадорского
течения.
По свойствам песчинок и дате их выноса можно составить представление о силе
течений в тот или иной временной отрезок. Оказалось, что опасная тенденция усиливается из-за глобального потепления. Ученые полагают, что
она сохранится в связи с тем, что человечество продолжает нагревать атмосферу
из-за сжигания топлива из полезных ископаемых.
Ранее неутешительный прогноз для
нашей планеты сделала группа специалистов из ряда университетов и научных
центров США. Исследователи обнаружили, что к концу столетия крупные прибрежные
города во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем на
полметра.
Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая и
части Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников в
Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.