Специалисты Университетского колледжа Лондона провели исследование и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что скорость движения теплого течения Гольфстрим постоянно снижается и уже достигла рекордного минимума.

Специалисты Университетского колледжа Лондона провелиисследование и пришли к неутешительным выводам. Они выяснили, что скорость движения теплоготечения Гольфстрим постоянно снижается и уже достигла рекордного минимума.Течение замедлилось до самых минимальных значений за последние 16 веков. Ученыесчитают, что сохранение такой тенденции может привести к плачевным последствиям.Это вызовет очень суровые зимы в Западной Европе, ускоренный рост уровняморя и затопление многих прибрежных территорий, передает. К таким выводам британцысмогли прийти, проанализировав песчаные отложения на мысе Хаттерас в штатеСеверная Каролина, США. Это место выбрано неслучайно, потому что именно рядом сним происходит столкновения теплого Гольфстрима и холодного Лабрадорскоготечения.По свойствам песчинок и дате их выноса можно составить представление о силетечений в тот или иной временной отрезок. Оказалось, что опасная тенденция усиливается из-за глобального потепления. Ученые полагают, чтоона сохранится в связи с тем, что человечество продолжает нагревать атмосферуиз-за сжигания топлива из полезных ископаемых.Ранее неутешительный прогноз длянашей планеты сделала группа специалистов из ряда университетов и научныхцентров США. Исследователи обнаружили, что к концу столетия крупные прибрежныегорода во всем мире будут затоплены из-за подъема уровня моря более чем наполметра.Прежде всего наведения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеш, Шанхая ичасти Вашингтона. Причиной эксперты называют катастрофическое таяние ледников вГренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.