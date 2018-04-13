Скончался один из инициаторов создания национального парка Русская Арктика Геннадий Данилов . Он ушел из жизни 12 апреля в возрасте 81 год.

Скончался один из инициаторов создания национального парка "Русская Арктика" Геннадий Данилов . Он ушел из жизни 12 апреля в возрасте 81 год, передает РИА Новости.Данилов в 1991 году возглавил проект организации государственного природного заказника "Земля Франца-Иосифа", в 1994 году он был создан. В 2002 году Данилов выступил за создание национального парка "Русская Арктика".Был участником и руководителем ряда научно-исследовательских экспедиций, с 2011 году работал советником директора парка "Русская Арктика". В 2012 году ушел на заслуженный отдых, но всегда интересовался жизнью парка, который считал своим детищем.