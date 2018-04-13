Один из лучших вариантов вечернего отдыха — это просмотр хорошего, увлекательного фильма. Важно, чтобы кинокартина не позволяла заскучать и ни на минуту не отпускала от закрученного сюжета. Онлайн-кинотеатр ivi.ru может предложить сразу несколько интересных вариантов на выбор зрителя.

Увлекательные фильмы для вечернего просмотра — онлайн-кинотеатр ivi.ruОдин из лучших вариантов вечернего отдыха — это просмотр хорошего, увлекательного фильма. Важно, чтобы кинокартина не позволяла заскучать и ни на минуту не отпускала от закрученного сюжета. Онлайн-кинотеатр ivi.ru может предложить сразу несколько интересных вариантов на выбор зрителя.Сериал Последняя статья журналистаНастоящая детективная история развивается в сериале Последняя статья журналиста . Его главный герой Олег Верховцев вместе с коллегами проводит расследование убийств двух молодых девушек. Журналист придумал историю, которая должна была помочь ему узнать побольше фактов от преступников, предварительно заключенных в камеру. Однако его план провалился. Олегу грозит до 15 лет тюрьмы, так как против него нашлись ложные показания. Сможет ли сотрудник журнала выпутаться из сложившейся ситуации, зрители смогут узнать после просмотра всех серий фильма.Фильм Черные бушлатыЛюбителям военных драм предлагается увлекательная картина Черные бушлаты . События фильма развиваются перед самым началом войны 1941 года. Морские пехотинцы проходят спецподготовку на базе, созданной по распоряжению адмирала Головина. Командиру отряда Левонтию Леонтьеву поручается подобрать профессионального снайпера. Сможет ли Мария Белая оправдать надежды Левонтия, расскажут увлекательные серии картины.Детектив Парижский антикварДля просмотра в домашнем кинотеатре рекомендуется детективная история, рассказанная в кинокартине Парижский антиквар. Анри Лоран, который раньше работал на советскую разведку, становится владельцем стратегически важного описания космического проекта Гермес. Эти материалы и становятся причиной его гибели. Вместе с антикваром был убит и сотрудник посольства Георгий Турчин. Расследование преступления поручено опытному агенту Соловьеву. Как будут развиваться события по поиску убийц зрители узнают только после просмотра фильма.Историческая мелодрама Вольная грамотаС историческими событиями посетителей онлайн-кинотеатра знакомит мелодрама Вольная грамота. Это история о Полине Лебедевой, рожденной в семье крепостных. Ее на воспитание еще в детстве взял помещик Алексей Головин, поэтому девушка выросла настоящей барышней. Однако официальные бумаги приемный отец Полины оформить не успел, так как у него случился сердечный удар. Историю о любви и предательстве можно посмотреть в хорошем качестве в виртуальном кинотеатре.Детективный триллер МетодПоклонникам хорошего детектива и таинственной, гнетущей атмосферы наверняка понравится сериал Метод, представленный в онлайн-кинотеатре. Константин Хабенский в этом фильме играет роль успешного следователя Родиона, раскрывающего самые неприятные и бесперспективные дела. Никто не знает, что эффективная охота следователя за маньяками объясняется мрачными особенностями его собственного мышления — он знает мотивы преступников изнутри. Но однажды молодая напарница Родиона оказывается посвящена в его тайну.Историческая мелодрама Екатерина. ВзлетСериал 2017 года, представленный на сайте онлайн-кинотеатра, продолжает первую часть саги о Екатерине Великой. В этом фильме зритель видит уже не юную, никому пока не известную иностранную принцессу — перед ним предстает молодая, но уверенная и властная правительница всей России. Сериал рассказывает об исторических событиях XVIII столетия и одновременно дает возможность заглянуть в мысли и душу самой императрицы Екатерины. Фильм смогут оценить как поклонники родной истории, так и любители хороших мелодрам.Материалы для написания статьи взяты в онлайн-кинотеатре ivi.ru